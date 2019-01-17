Buna dikkat: O primleri devlet ödüyor

Evimize gelen gündelikçiler, ya da bahçe işlerinde, hasta veya çocuk bakımında çalıştırdığımız bakıcılar sizi işveren haline getiriyor. Bu da bu insanların sosyal güvenlik çatısı altına almanız anlamı taşıyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre evinizde çalıştırdığınız gündelikçi haftada bir gün bile gelse onu sigorta yapmanız gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu işlemleri kolaylaştırmış durumda. Cep telefonunuzdan yapacağınız birkaç işlemle sigortayı kolayca başlatabilirsiniz. Bunun için bu tür işlerde çalışanları ikiye ayırmak lazım. 10 günden fazla çalışanlar ve 10 günden az çalışanlar için sigorta işlemleri de farklı uygulanıyor.

10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR

10 günden az çalışan gündelikçi ve bakıcılar için SGK'ya bir SMS atarak bile sigorta işlemlerini başlatabiliyorsunuz. Yine e-devletten de bu işlemi kolayca yapabilirsiniz. Günlük olarak vereceğiniz çok küçük bir miktar ile çalışanınızı güvenceye almış olursunuz. Oluşabilecek bir kaza riskini de böylece karşılamış olursunuz.

10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞANLAR

Gündelikçi ayda 10 günden fazla çalışıyorsa bu kez durum değişiyor. Bu çalışanlar için asgari ücret üzerinden bildirim yapmanız zorunlu. Aksi halde para cezası karşınıza çıkabilir. Burada ayda kaç gün çalıştırıyorsanız o kadar prim yatırıyorsunuz.

PRİM DEVLETTEN

10 günden fazla çalışan bakıcı ve gündelikçiler için yapılan sigortalar işverenler için sağlanan teşvikler kapsamında değerlendiriliyor. Eğer evinizde çalıştırdığınız bakıcı ya da gündelikçi son üç aydır sigortalı çalışmamışsa teşvik uygulanıyor. Çalıştırdığınız kişi 18-29 yaş arasında genç ise ya da 18 yaşından büyük kadın ise uygulanan teşvik süresi 18 aya çıkıyor. İlave istihdamda tüm vergi ve primleri devlet ödüyor. Ayrıca ödemelerini düzenli olarak yapanlar için 5 puanlık prim indirimi de uygulanıyor. Buna göre teşvik ve çalıştırılan güne göre devletin ödeyeceği prim ve vergiler yeni asgari ücrete göre 959 liraya kadar çıkabiliyor.

YABANCILARA DİKKAT!

Gündelikçi olarak ayda 10 günden az çalışma hakkı sadece Türk vatandaşları için var. Türkiye'de çok sayıda yabancı uyruklu bakıcı da bulunuyor. Bunların çalışma izni almaları gerekiyor. Ayrıca 10 günden az sigorta uygulaması yabancılar için geçerli olmuyor.