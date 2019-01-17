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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
17.01.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Buna dikkat: O primleri devlet ödüyor

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Buna dikkat: O primleri devlet ödüyor

Ev işlerinde çalıştırdığınız gündelikçi ve bakıcıları sigorta yaptırmayı unutmayın. 10 günden çok çalıştırdığınız yardımcılarınız için yatıracağınız primleri devlet karşılıyor. İşte ödemeler ve haklar ile ilgili diğer detaylar...

Evimize gelen gündelikçiler, ya da bahçe işlerinde, hasta veya çocuk bakımında çalıştırdığımız bakıcılar sizi işveren haline getiriyor. Bu da bu insanların sosyal güvenlik çatısı altına almanız anlamı taşıyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre evinizde çalıştırdığınız gündelikçi haftada bir gün bile gelse onu sigorta yapmanız gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu işlemleri kolaylaştırmış durumda. Cep telefonunuzdan yapacağınız birkaç işlemle sigortayı kolayca başlatabilirsiniz. Bunun için bu tür işlerde çalışanları ikiye ayırmak lazım. 10 günden fazla çalışanlar ve 10 günden az çalışanlar için sigorta işlemleri de farklı uygulanıyor.

10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR

10 günden az çalışan gündelikçi ve bakıcılar için SGK'ya bir SMS atarak bile sigorta işlemlerini başlatabiliyorsunuz. Yine e-devletten de bu işlemi kolayca yapabilirsiniz. Günlük olarak vereceğiniz çok küçük bir miktar ile çalışanınızı güvenceye almış olursunuz. Oluşabilecek bir kaza riskini de böylece karşılamış olursunuz.

10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞANLAR

Gündelikçi ayda 10 günden fazla çalışıyorsa bu kez durum değişiyor. Bu çalışanlar için asgari ücret üzerinden bildirim yapmanız zorunlu. Aksi halde para cezası karşınıza çıkabilir. Burada ayda kaç gün çalıştırıyorsanız o kadar prim yatırıyorsunuz.

PRİM DEVLETTEN

10 günden fazla çalışan bakıcı ve gündelikçiler için yapılan sigortalar işverenler için sağlanan teşvikler kapsamında değerlendiriliyor. Eğer evinizde çalıştırdığınız bakıcı ya da gündelikçi son üç aydır sigortalı çalışmamışsa teşvik uygulanıyor. Çalıştırdığınız kişi 18-29 yaş arasında genç ise ya da 18 yaşından büyük kadın ise uygulanan teşvik süresi 18 aya çıkıyor. İlave istihdamda tüm vergi ve primleri devlet ödüyor. Ayrıca ödemelerini düzenli olarak yapanlar için 5 puanlık prim indirimi de uygulanıyor. Buna göre teşvik ve çalıştırılan güne göre devletin ödeyeceği prim ve vergiler yeni asgari ücrete göre 959 liraya kadar çıkabiliyor.

YABANCILARA DİKKAT!

Gündelikçi olarak ayda 10 günden az çalışma hakkı sadece Türk vatandaşları için var. Türkiye'de çok sayıda yabancı uyruklu bakıcı da bulunuyor. Bunların çalışma izni almaları gerekiyor. Ayrıca 10 günden az sigorta uygulaması yabancılar için geçerli olmuyor.

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