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Bulunması zor! Fiyatları et fiyatlarını solladı

İHA
19.03.2018 - 09:07 | Son Güncelleme:

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte ormanlık alanlarda çalı diplerinde yetişen kuzu göbeği bulmasının zor olması kadar fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Aydın’ın Karacasu ilçesinde vatandaşların hem sportif bir faaliyet hem de ekonomik katma değer gözüyle baktığı göbekler bulanları bu sene sevindireceğe benziyor.

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte sosyal bir aktiviyete dönüşen kuzu göbeğinin fiyatlarının kilosu 90 lirayı buldu. Önümüzdeki günlerde 70 liraya inmesi beklenen göbek fiyatlarının pazar fiyatını duyanlar “Et fiyatlarını katlamış” demekten kendini alamıyor.

Bulunması zor Fiyatları et fiyatlarını solladı

Genellikle mart ve nisan aylarındaki yağmurlarla çam, meşe, gürgen, dişbudak, elma ve ceviz ağaçlarının dibinde yetişen kuzugöbeği Aydın’ın Karacasu ilçesinde özellikle Bahçeköy, Çamköy, Dereköy, Yazır, Ataköy gibi mahallerde çalı diplerinde bulunuyor.

Bulunması zor Fiyatları et fiyatlarını solladı

Hafta sonlarını değerlendirmek için çıktıkları arazi gezilerinde kuzu göbeği arayan Karacasulular bu işin ayrı bir bilgi ve tecrübe istediği söylüyorlar. Fransa ve Almanya gibi ülkelere ihraç edildiği öğrenilen bu ürün yemeklerde kullanıldığı gibi farklı hastalıkların tedavisinde de değerlendiriliyor.

Bulunması zor Fiyatları et fiyatlarını solladı

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