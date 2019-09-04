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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
04.09.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Bullard: Faizi 25+25 yerine tek adımda 50 baz puan indirmeli

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Bullard: Faizi 25+25 yerine tek adımda 50 baz puan indirmeli

St. Louis Merkez Bankası (Fed) Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi iki adımda 50 baz puan indirmek yerine, Eylül’de tek adımda indirmesi gerektiğini vurguladı.

Seeking Alpha’nın haberine göre Bullard, gerek finansal piyasaların bir faiz indirimi beklentisinin ilerisine geçmek gerekse de yaklaştığına inandığı global ticaret savaşına karşı sigorta olarak Eylül ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizi 50 baz puan indirmesi gerektiğini savundu.

Bullard, Fed’in yüzde 2.0 - 2.25 olan politika faiz oranının, ABD Hazine kağıtlarının getirilerinden daha yüksek olduğuna işaret ederek, "Biz çok yükseğiz; bu durumda piyasasının verdiği sinyale saygı duyacağım. Eylül toplantısında faizi 50 puan civarında düşürmeyi tartışmalıyız; Eylül’de 25 baz puan ve Ekim’de 25 baz puan faiz indirmek yerine, tek adımda 50 puan indirmek daha iyi olur" dedi.

Küresel yatırımcıların son haftalarda tahvil getirilerini rekor düşük seviyelere indirmelerinin Fed’in gecelik politika faizini görünüşte uygunsuz bir hale getirdiğini beliten Bullard, "global şok" olarak hissettiği durumun Fed’in Eylül toplantısında faiz konusunda "agresif" bir adım atmasını gerektirdiğini savundu.

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