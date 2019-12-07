Bulgaristan’ın en zor projesi Türklerin

Zemin açısından zor bir bölgede olan ve mühendislik açısından dünyada sayılı firmaların üstesinden gelebileceği iş olarak görülen projenin ihale bedeli ise 225 milyon Euro. Bulgaristan demiryolu ağının en stratejik bölümünü oluşturan 20 kilometrelik hat, Türk şirketlerinin oluşturduğu ortaklık tarafından yapılacak. Bulgaristan Ulusal Demiryolu Altyapısı Şirketi (NRIC) tarafından ihale edilen projenin yapılmasına 2014 yılında karar verildi. Sofya-Filibe hattı olarak adlandırılan demiryolu hattı için yaklaşık 1 milyar Euro bütçe ayrıldı. Hattın en önemli etabını ise Elin Pelin-Vakarel kesimi oluşturuyor. İhale sürecinde Çin, Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, Polonya ve Bulgaristan’dan 9 şirket yarıştI, ipi göğüsleyen ise Türk firmalar oldu.

“Bu hat tüm güzergahtaki en ağır ve zor bölüm” diyen Bulgaristan Ulusal Demiryolu Altyapı Şirketi Müdürü Krasimir Papukçiyski, son 70 yıl içinde Bulgaristan’da böyle bir projenin hayata geçmediğini dile getirdi. Türkiye’de edindikleri deneyim ve birikimle dünyanın en zor projelerinden birine talip olduklarını söyleyen Cengiz İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu ise, “Tabiat şartları, zemin açısından sıkıntılı bir bölge ve mühendislik açısından da dünyada sayılı firmaların üstesinden gelebileceği bir proje. Ancak biz olumsuzluklardan çekinmiyoruz, aksine heyecan duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde yurtdışında başka projeleri de hayata geçireceğiz ve yurtdışında büyüme stratejisini sürdüreceğiz” diye konuştu. 72 ayda tamamlanacak 20 kilometrelik demiryolu hattının 7.68 kilometresini çift tüp, 2 adet tünel yapımı oluşturuyor. NATM (Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu) olarak inşa edilecek yapı tamamlandığında ise Bulgaristan’ın en uzun demiryolu tüneli olacak.