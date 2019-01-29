Bulgaristan'da sigorta primi paylaşılacak
Bulgaristan'da işçi ve işverenlerin paylaştığı sigorta prim orantısında işverenler yeni teklifte bulundu.
Bulgaristan’da işverenler işçilerin sigorta primlerinin yüzde 50’sini ödemeyi teklif ediyor.
Bulgaristan İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu, Bulgaristan Sınai Sermaye Birliği, Bulgar Sanayi Odası ve Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası işveren kuruluşları, işçilerin sigorta primlerinin yüzde 50’sini ödemeleri hususunda teklifte bulundular. Halihazırda işçi ve işverenler arasındaki sigorta primleri orantısı 60:40 şeklinde gerçekleşiyor.
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