Bulgaristan 3 yıl içinde euroya geçebilir
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'e göre Bulgaristan’ın euroya geçmesi için en az 3 yıl geçmesi gerekiyor.
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Nova TV kanalına verdiği demeçte, Bulgaristan’ın euro para birimine geçmesi için en az 3 yıl geçmesi gerekeceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan bilgilere göre, Dombrovskis, dünyanın 2. para biriminin Bulgaristan tarafından kabul edilmesinin ekonomiye katkı sağlayacağını ve ülkedeki yatırımların artmasına neden olacağını ifade etti.
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