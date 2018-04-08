Bulgar Bakan'dan yatırım çağrısı
Perpa Ticaret Merkezi ziyareti sonrası açıklama yapan Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, ülkesine yatırım yapılması çağrısında bulunurken "Bulgaristan aracılığı ile AB pazarına kolaylıkla girebilirsiniz" dedi.
Bulgaristan Ekonomi Bakanı Karanikolov, Perpa Ticaret Merkezi yönetimi tarafından İstanbul'a davet edildi. Karanikolov'a, Bulgaristan Türkiye Ticari Konsolosu Toşko Tomov ile Bulgaristan Ticaret Ajansı yetkilileri de eşlik etti.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Karanikolov, "İki ülkenin KOBİ’leri karşı karşıya getirmek üzere en kısa zamanda KOBİ’lere özel bir iş forumu düzenleme niyetimiz var. İş adamlarının yüz yüze buluşmasında arabuluculuk yapılmasını devletin yükümlülüğü olarak düşünüp onların başarılı olacağına inanıyorum. İki gündür İstanbul’da olup iki ülke arasında daha fazla iş potansiyelimiz olduğunu anladım. Bulgaristan çok kaliteli hizmet ve ürünler tedarik edebilir. Diğer tarafından Türkiye ekonomisi de yüksek rekabete sahip olan aşırı kaliteli hizmet ve ürünler teklif ederek Bulgaristan aracılığı ile AB pazarına kolaylıkla girebilir. En kısa süre içinde Bulgar ve Perpalı iş adamlarını Perpa Ticaret Merkezi'nde buluşturarak, ticari hacmimizin artması için çaba harcayacağız'' dedi.
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