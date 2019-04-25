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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.04.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Bugüne kadar 600 telefonu ufak bir çizikte değiştirip yenisini aldı

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Bugüne kadar 600 telefonu ufak bir çizikte değiştirip yenisini aldı

Trabzon'da yaşayan Hamza Aygün, takıntısı nedeniyle bugüne kadar 600 telefon aldı. Aygün, telefon sevdası için arabasını da sattı.

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Hamza Aygün‘ün hastalık derecesinde cep telefon takıntısı bulunuyor. Bugüne kadar 600 telefonu ufak bir çizikte değiştirip yenisini alan genç bu uğurda arabasını sattı. 

Bugüne kadar Iphone marka 600 telefon alıp değiştirdiğini belirten Aygün bu takıntısı ile ilgili fazla konuşmak istemiyor. Aygün, telefon alıp satıp ticaretini yapmadığını belirterek “Ben de nedenini anlayamıyorum ama böyle bir durum var. 15 günde bir telefonumu değiştiriyorum. Ortalama bugüne kadar 600’e yakın telefon aldım, değiştirdim” dedi.

İlçede bulunan telefon mağaza sahibi Metin Taşkın, ise en iyi müşterilerinin Hamza Aygün olduğunu söyledi. Taşkın “Kendisi değerli bir müşterimiz. Bol bol satış yaptığımız bir müşteri. Telefonun kenarında bir sorun olsa, akşamdan evde telefonu yere kaza ile düşürse onu kafaya takıyor ve sabah ilk işi gelip telefonu değiştirmek oluyor. Telefonunu kimseye elletmeyen bir kişi. Kaza ile masa üzerinden alıp düşürmüşse veya biri ellemişse ondan bile rahatsız oluyor. Belli bir zaman sonra kullandığı telefondan sıkılıyor, bir ay gitmiyor, 15 gün içerisinde telefonunu değişiyor. Kendisine biz telefon yetiştiremiyoruz. İstediği telefon bizde olmayınca başka bayiden alıyor. Hiç kutusu açılmamış ambalajında istiyor, kaza ile açarsak onu kesinlikle almıyor" diye konuştu.

Aygün’ün borcuna da sadık olduğunu ödemelerinde bugüne kadar bir sorun yaşamadıklarını kaydeden Aygün "Arkadaşımız borcuna sadık olup hatta ödeme yapmak için arabasını sattı. Genelde bizi tercih eder. Bizim mağazamızdan aldığı telefon sayısı 300’ün üzerinde olup, bunların hepsi sıfır telefondur” şeklinde konuştu.

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