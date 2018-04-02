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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
02.04.2018 - 11:02, Son Güncelleme:

“Bugüne kadar 324 ürün coğrafi işaret aldı”

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“Bugüne kadar 324 ürün coğrafi işaret aldı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bugüne kadar 324 ürün coğrafi işaret aldı” dedi.

Coğrafi işaret almış ürün sayısının artmasıyla hem ekonominin hem de turizmin kazanacağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Şimdiye kadar coğrafi işaret alan 315 ürün, başvuru aşamasında bekleyen ise 415 ürün var. Coğrafi işaretli ürün sayısının artması yerel ekonomiyi de turizmi de canlandırır. Bu ürünlerin tanıtımına özen göstererek uluslararası alanda katma değer yaratmalıyız” şeklinde konuştu.

Coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500 ürün olduğunu vurgulayan Palandöken, “Ülkemiz doğal güzellikler ve kendine has ürünler yönünden çok zengin. Üretildiği bölgeye ait özellikler taşıyan ve markalaşabilecek çok fazla ürün var. Bugüne kadar 315 ürün coğrafi işaret aldı. Türk Patent ve Marka Kurumu’nda başvuru aşamasında olan 415 ürün var. Bunun yanı sıra tescillenebilecek 2 bin 500 potansiyel ürün var.

Her bölgemizin ürünü değerli ve özel fakat Şanlıurfa ilimiz coğrafi işaret sayısında şampiyon. Her ilimiz coğrafi işaret sayısını artırmaya yönelik girişimlerde bulunmalı.

Ülkemize ve uluslararası düzeyde katma değer sağlayacak bu yöresel ürünlerin en çok tanıtım ve reklama ihtiyacı var. Bilinilirliği artırdıkça daha büyük kitleler tarafından rağbet görecektir!! ifadelerini kullandı.

Palandöken, turizmde hedeflenen turist sayısı ve gelire ulaşmada tescilli ürünlerin önemine dikkati çekerek, 'coğrafi işaret alan yerel ürünün hem kendi bölgesinin ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti.

Tescilli ürünlerin eşdeğerine kıyasla iki kat daha pahalıya satıldığını dile getiren Palandöken, "Antep Baklavası, Çorum Leblebisi, İnegöl Köftesi, İzmir Kumrusu gibi birçok tescilli ürünümüzü neden başka ülkelerin sahiplenmesine göz yumalım? Bu ürünlerin tescillenmesinin geçmişten gelen mirası sürdürmekle beraber turizme de büyük katkısı var.

O ürünü görmek, tatmak, satın almak isteyen birçok turistin ilgisi o bölgeye çekilmiş oluyor. Bu yılki 36 milyon yabancı turistten 34 milyar dolar gelir hedefine ulaşmada bu ürünlerin yaygınlaşması büyük rol oynar.

Turizm sektöründe pazar ve ürün çeşitliliği bu şekilde sağlanır. Bu sebeple teşvik ve destekler artmalı, reklam ve tanıtım ile coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmalıyız” diye konuştu.

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