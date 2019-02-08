Bugün hava nasıl olacak? 8 Şubat son dakika hava durumu verileri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBugün hava nasıl olacak? 8 Şubat son dakika hava durumu verileri
GeriEkonomi Bugün hava nasıl olacak? 8 Şubat son dakika hava durumu verileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
08.02.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

Bugün hava nasıl olacak? 8 Şubat son dakika hava durumu verileri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bugün hava nasıl olacak? 8 Şubat son dakika hava durumu verileri

Yurt geneline kapalı seyreden hava durumunun ardından gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğüne çevrildi. Bugün havanın mevsim normallerinde seyredeceğini duyuran müdürlük, Akdeniz Bölgesi için ise uyarılarını devam ettirdi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 8 Şubat Cuma gününe ait hava durumu bilgileri

Günlük hava durumu bilgileri, 8 Şubat Cuma günü birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre güncel hava durumu verileri

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz,İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın; Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 2°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇANAKKALE 2°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 5°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur

KIRKLARELI 1°C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHISAR 1°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

IZMIR 6°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MANISA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR 2°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

HATAY 6°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

CANKIRI 2°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKISEHIR 0°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA 3°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

SİNOP 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BOLU 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ÇORUM 2°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN 6°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Elazığ, Malatya ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

MUŞ -7°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN -1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor