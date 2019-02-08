Bugün hava nasıl olacak? 8 Şubat son dakika hava durumu verileri
Yurt geneline kapalı seyreden hava durumunun ardından gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğüne çevrildi. Bugün havanın mevsim normallerinde seyredeceğini duyuran müdürlük, Akdeniz Bölgesi için ise uyarılarını devam ettirdi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 8 Şubat Cuma gününe ait hava durumu bilgileri
Günlük hava durumu bilgileri, 8 Şubat Cuma günü birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre güncel hava durumu verileri
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz,İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın; Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.
Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 2°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ÇANAKKALE 2°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 5°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur
KIRKLARELI 1°C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHISAR 1°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu
IZMIR 6°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MANISA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 7°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
BURDUR 2°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
HATAY 6°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
CANKIRI 2°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ESKISEHIR 0°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KONYA 3°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
SİNOP 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BOLU 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 5°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ÇORUM 2°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN 6°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Elazığ, Malatya ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
MUŞ -7°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN -1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZIANTEP 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SIIRT 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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