Bugün hangi noterler açık? 15 Aralık Nöbetçi Noter sorgulama ekranı!

Nöbetçi noter sorgulama ekranı aracılığıyla ilinizde bulunan nöbetçi noterlerin adresine kolayca erişebilirsiniz. Peki, 15 Aralık Pazar günü nöbetçi noter sorgulama işlemi nasıl yapılabilir? İşte, 10 ila 16 arasında açık olacak olan nöbetçi noter sorgulama ekranı

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA 15 ARALIK 2019 NÖBETÇİ NOTER

# Noterlik Adı Noter Adı Adres Telefon Nöbet Tarihi 1 ANKARA 30 RÜÇHAN SÖHMEN CİNNAH CAD. NO.27/8 06680 ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA 312 427 49 78 15.12.2019 2 ANKARA 60 MİTAT ŞADİ KARADENİZ BAHÇEKAPI MAH.YEŞİLÇAM SANAYİ SİTESİ 5.CAD.N:15/5-6 JANDARMA EĞİTİM TESİSLERİ YANI ŞAŞMAZ ETİMESGUT ANKARA ETİMESGUT ANKARA 312 278 54 68 15.12.2019 3 YENİMAHALLE 5 SIDIKA SAVAŞ İLKYERLEŞİM MH.BAŞKENT BULVARI NO:204/38 BATIKENT YENİMAHALLE ANKARA YENİMAHALLE ANKARA 312 354 36 12 15.12.2019 4 AKYURT 2 MUZAFFER ÖNDER SARACALAR MAH BAŞKENT OTO GALERİCİLER SİTESİ (OTONOMİ) C4 BLK NO:7 AKYURT ANKARA AKYURT ANKARA 312 844 20 13 15.12.2019

İSTANBUL 15 ARALIK 2019 NÖBETÇİ NOTER

# Noterlik Adı Noter Adı Adres Telefon Nöbet Tarihi 1 BAKIRKÖY 3 ZÜHAL KIR İNCİRLİ CAD AKBULUT İŞH.N:7 KAT:2 D:100 BAKIRKÖY İSTANBUL BAKIRKÖY İSTANBUL 212 570 46 56 15.12.2019 2 BAKIRKÖY 4 PERİHAN ŞEN İZZETTİN ÇALIŞLAR CD .BARBAROS HAYRETTİN SK. KALYON AP. N:2/6 BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY İSTANBUL BAKIRKÖY İSTANBUL 212 575 50 01 15.12.2019 3 BEŞİKTAŞ 4 ERKAN CEYHAN BARBAROS BULVARI CİHANNUMA MAH. MAZHARPAŞA SOKAK BARBAROS PALAS APT. NO:2/2 34022 BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ İSTANBUL 212 261 57 62 15.12.2019 4 BEYOĞLU 14 SEMRA TOPAÇ MÜEYYETZADE MAH. NECATİBEY CAD. GAYRET HAN. N:53 K:1 ODA NO:101-104 KARAKÖY BEYOĞLU İSTANBUL BEYOĞLU İSTANBUL 212 249 34 96 15.12.2019 5 GAZİOSMANPAŞA 2 ARZU OYA ARSLANALP ALİ GALİPBEY CAD.YAZICI İŞ HAN NO:5/4-6 34130 G.OSMANPAŞA İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 212 578 57 47 15.12.2019 6 KADIKÖY 11 YAŞAR CANSOY FİKİRTEPE MANDIRA CD. N:138 D:5-6 81050 KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL 216 349 61 19 15.12.2019 7 KADIKÖY 12 NİLÜFER ACAR FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD. SALİHPAŞA AP.N:236/2 GÖZTEPE 81080 KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL 216 369 92 99 15.12.2019 8 ÜSKÜDAR 11 NURAY ÖKSÜZ İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. DOĞAN KARDEŞLER İŞ HANI N:71/28 SARIGAZİ SANCAKTEPE İSTANBUL SANCAKTEPE İSTANBUL 216 621 83 84 15.12.2019 9 ÜSKÜDAR 14 BETÜL YALÇIN BAĞLARBAŞI MEYDANI NUH KUYUSU CD.N:401 34664 ÜSKÜDAR İSTANBUL ÜSKÜDAR İSTANBUL 216 532 80 26 15.12.2019

İZMİR 15 ARALIK 2019 NÖBETÇİ NOTER

# Noterlik Adı Noter Adı Adres Telefon Nöbet Tarihi 1 İZMİR 12 YUSUF IŞIK GAZİOSMANPAŞA BULVARI N:56/203 YILMAZ HAN K:1 ÇANKAYA 35240 KONAK İZMİR KONAK İZMİR 232 483 46 18 15.12.2019 2 İZMİR 28 AYŞEN DOKUR 1138 SOKAK N:4 K:1 D:11 YENİŞEHİR KONAK İZMİR KONAK İZMİR 232 469 07 07 15.12.2019 3 BORNOVA 4 DENİZ SEMA TAŞDEMİR M.KEMAL CAD. NO:75/D 35050 BORNOVA İZMİR BORNOVA İZMİR 232 374 23 13 15.12.2019

NOTERLER BİRLİĞİ İLE VAKIFBANK ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANDI

Türkiye Noterler Birliği (TNB) ile Vakıfbank arasında vekaletname ve azilname sorgulamalarının daha hızlı ve güvenli yapılmasını sağlayacak "TNB Bilişim Sistemi Verilerinin Paylaşımı Protokolü" imzalandı.



Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye Noterler Birliği binasında gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, iki kurumun tam verimli entegrasyonla bir ilke daha imza attıklarını söyledi.



Sistemsel entegrasyonla birlikte vekaletnameyle yapılan bankacılık işlemlerinde yüzde 100 otomasyon sağlanacağını belirten Üstünsalih, "Noterlerimizin, bankamızın ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak bu kıymetli iş birliğimizin tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Üstünsalih, entegrasyon öncesinde bankalarda vekaletnameyle gerçekleştirilen işlemlerde, ilgili belgenin doğruluğu ve geçerliliğinin noterler aranarak sorgulandığını, bu teyit sürecinin zaman kaybına yol açan ve güvenlik riski taşıyan bir süreç olduğunu vurguladı.



Entegrasyon ile vekaletname ve azilname sorgularının online olarak gerçekleştirilebileceğine işaret eden Üstünsalih, vekaletnameyle işlem yapılması esnasında sistemin otomatik olarak "Noterlik Paylaşım Sistemi"ne yönleneceğini ve vekaletnameyle ilgili detaylı bilgilere ulaşılabileceğini anlattı.



"İŞLEM SÜRESİ KISALACAK, VERİMLİLİK ARTACAK"



Üstünsalih, bu sayede şubedeki işlem süresinin kısalacağını ve verimlilikle birlikte müşteri memnuniyetinin artacağını dile getirdi.

Sahte vekaletname ile işlem yapma riskinin ortadan kalkacağını vurgulayan Üstünsalih, noterler tarafından da banka şubelerine telefonla destek verme sürecinin biteceğini bildirdi.



Üstünsalih, Vakıfbank'ta tüm süreçlerde dijitalleşmeyi sağladıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Çağdaş bankacılık misyonumuz gereğince, tüm uygulamalarımızda, ürün ve hizmetlerimizde teknolojiden her daim faydalanıyoruz, dijitalleşmeyi takip etmekle kalmıyor, katkı sunuyoruz. Kendi kaynaklarımızla birçok başarılı projeye imza atmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz."



"DİĞER BANKALARIMIZLA AYNI ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK"

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Cin de birlik olarak mesleği daha da geliştirmek ve etkin hale getirebilmek için paydaşlarla birlikte özveriyle çalıştıklarını ve projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.



"Bu protokolün noterlik ve vatandaşlar için yararlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum" diyen Cin, şunları kaydetti:



"Adalet Bakanlığımız ile uzun zamandır yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, noterliklerimizde ve yurt dışı konsolosluklarımızda yapılan vekaletnamelerin varlığının, doğruluğunun ve geçerliliğinin kurum ve kuruluşlar tarafından sorgulanmasına ve azil olup olmadığı bilgisine erişmelerine imkan sağladık. Bakanlığımızın da onay verdiği bu protokol ile şimdi Vakıfbank'a da yapacağımız entegrasyonla bu hizmeti sağlamış olacağız."



Cin, TNB Bilişim Sistemi'nde bulunan verilerin paylaşılmasıyla hem noterlik hem de banka çalışanlarına da önemli bir kolaylık sağlamış olduklarını vurguladı.

Teyit almak için arayıp ulaşamama veya bekleme durumunun olmayacağına dikkati çeken Cin, yapılan işlemlerin hızının artacağını ifade etti.

Cin, bugüne kadar 20'nin üzerinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla imzaladıkları ve imza süreci devam eden protokollerinin bulunduğu bilgisini vererek, "Birçoğu uygulamaya açıldı, veriler paylaşılmaya başlandı. İlk kez kamu kurumu dışında bir özel hukuk tüzel kişisi Vakıfbank ile bunu başlatıyoruz. Bu nedenle de bu iş birliği çok önemli. İlerleyen süreçlerde diğer tüm bankalarımızla da aynı çalışmalar devam edecektir." diye konuştu.

Cin, noterliklerde kredi kartı kullanımı ve parmak izi ile kimlik doğrulama sistemi kullanımına ilişkin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kredi kartı kullanımıyla ilgili vatandaş odaklı düşünerek en kısa sürede bu sistemi kullanıma açmak istediklerini belirten Cin, konuya ilişkin altyapı çalışmalarının ve Türkiye Bankalar Birliği ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.