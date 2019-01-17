Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Ocak gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları, günün ilk saatleri itibariyle yatırımcıların merakla araştırdığı yatırım enstrümanları arasında yer almaya başladı. Dünkü dalgalanmanın ardından güne 222 lira seviyesinde başlayan gram altın fiyatları, dalgalanma eğilimini sürdürüyor. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, 17 Ocak Perşembe gününe ait altın fiyatları bilgisi
Altın fiyatları, 17 Ocak Perşembe günü ne kadar olduğuyla sabah saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. Güne 222 lira seviyesinde başlayan ve mesai saatinin ilerlemesiyle birlikte dalgalanmasına devam eden altın fiyatları, şu dakikalarda güncel fiyatları ile sorgulanmaya devam ediyor. Peki, 17 Ocak tarihli altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI 17 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ NE KADAR OLDU?
İşte, günün ilk saatlerinde alınan güncel altın fiyatları bilgisi;
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 17 Ocak Perşembe günü 368 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 223 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.459 liradan alınıp 1.474 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 737 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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