Bugün altın fiyatları güne ne kadardan başladı? Gram ve çeyrek fiyatları
Altın fiyatları, günün ilk saatlerinde güncel fiyatları için araştırmalarına başlayan binlerce kişi, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, piyasadan tüm altın fiyatları
Altın fiyatları, 22 Mayıs Çarşamba gününün ilk dakikalarında birçok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Ellerinde bulunan ya da satın almak istedikleri altın türünün güncel fiyatlarını merak eden birçok vatandaş, internet üzerinden detayları sorguluyor. İşte, en güncel altın fiyatları bilgisi
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları, güne yükseliş eğilimiyle başladı.
Gram altın 246 lira alış, 248 lira satış,
Çeyrek altın 402 lira alış, 410 lira satış,
Yarım altın 804 lira alış, 820 lira satış,
Cumhuriyet altını 1655 lira alış, 1672 lira ile işlem görüyor.
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