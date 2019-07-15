Bugün (15 Temmuz) Borsa İstanbul açık mı ve işlem görüyor mu?
Bugün Borsa İstanbul açık mı sorusu, para işlemleri olan birçok vatandaşın yakından takip ettiği konu olmaya başladı. Borsa İstanbul 15 Temmuz'da çalışıyor mu sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, Borsa İstanbul bugün kapalı mı açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bugün Borsa İstanbul açık mı sorusu, günün araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. Birçok vatandaşın yakından takip ettiği 15 Temmuz Borsa İstanbul açık mı sorusuna internet üzerinden cevap aranıyor. Peki, bugün Borsa İstanbul açık mı olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BUGÜN BORSA İSTANBUL AÇIK MI?
Borsa İstanbul, 15 Temmuz Pazartesi gününün resmi tatil oluşu nedeniyle kapalı olacak. Resmi tatillerde iznin tamamını kullanan Borsa İstanbul, idari tatillerde ise bu özel bankaların çalışıyor olması dolayısıyla hizmet vermeye devam ediyor. Dolayısıyla borsa işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bu işlemleri 16 Temmuz Salı günü itibariyle sürdürebilecek.
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