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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.06.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Buğdaydan 10 yılda 10 milyar dolarlık katma değer

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Buğdaydan 10 yılda 10 milyar dolarlık katma değer

Tarım ve Orman Bakanlığı "2009-2018 yıllarını kapsayan 10 yıllık süreçte, 12,2 milyar dolarlık buğday ithalatı, bunların işlenmesiyle de 22,2 milyar dolar değerinde, un, makarna, bisküvi gibi işlenmiş buğday ürünü ihracatı gerçekleştirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yıl ilk 4 ayda 679 milyon dolarlık buğday ithal edilirken, 960 milyon dolar değerinde işlenmiş buğday ürününün ihraç edildiği belirtildi. 

Türkiye'de genel olarak yıllık üretimin 20-21 milyon, iç tüketimin 19 milyon ton seviyesinde olduğu belirtilerek, Türkiye'nin buğdayda kendine yeten bir ülke olduğunun altı çizildi. 

Sanayicilerin ham madde ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında buğday ithalatına izin verildiğine işaret edilen açıklamada, ithal ürünlerin iç pazara sunulmadığı ve işlenmiş mamul ürün olarak ihraç edildiği kaydedildi. 

Buğday ürünleri ihracatında dünya pazarında önemli yere sahip olan Türkiye'nin un ihracatında dünyada birinci sırada, makarna ihracatında da ikinci sırada bulunduğu, son 10 yılda un ihracatının 2 katına, makarna ihracatının da 6 katına çıktığı aktarıldı. 

Açıklamada, Türkiye'de ithal edilen buğdayın işlenerek katma değerli ürün şeklinde yurt dışına ihraç edildiğine dikkati çekilerek şunlar kaydedildi: 

"2009-2018 yıllarını kapsayan 10 yıllık süreçte, DİR kapsamında 12,2 milyar dolarlık buğday ithalatı, bunların işlenmesiyle de 22,2 milyar dolar değerinde, un, makarna, bisküvi gibi işlenmiş buğday ürünü ihracatı gerçekleştirilmiştir. Böylece ülke ekonomisine 10 milyar dolar değerinde ek katkı sağlanmıştır." 

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