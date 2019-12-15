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Ekonomi
AA
15.12.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Buğday ve mahlut ithalatına tarife kontenjanı

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Buğday ve mahlut ithalatına tarife kontenjanı

Buğday ve mahlutun belirlenen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatı için gümrük vergisi alınmayacak.

Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de
yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisine, buğday ve mahlut için ayrılan tarife kontenjanı 1 milyon tondan 1 milyon 500 bin tona çıkarıldı. Söz konusu ürünün tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatından gümrük vergisi alınmayacak. 

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