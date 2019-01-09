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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
09.01.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Buca Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza attı

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Buca Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza attı

Buca Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza atarak taşeron işçiyken Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen bin 150 işçiyle toplu iş sözleşmesi (TİS) imzaladı. Genel-İş Sendikası ile belediye arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile işçilere yüzde 40’a varan zam yapıldı. Bayram havasında gerçekleşen toplu sözleşme töreninde Buca Belediyesi İşçi Lokalinin de açılışı yapıldı.

BUCA Belediyesi ile DİSK’E bağlı Genel İş Sendikası arasında gerçekleştirilen TİS imza töreni, Buca Belediyesi Kültür Merkezi içinde yer alan Buca Belediyesi İşçi Lokalinin bahçesinde yapıldı.

TİS imza törenine Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ve işçiler katıldı. Yaklaşık bin 150 işçinin ücretlerine yeni sözleşmeyle birlikte yüzde 30 zam artışı ve bazı sosyal hak ve yardımlarla yüzde 40’a varan artış yapıldı.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, toplu iş sözleşmesinin sözde değil özde nasıl olması gerektiğini göstermiş olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Piriştina, "Bu kentin hak ettiği değere sahip olabilmesi için sizin alın terinizle yatırımlar yaptık. Tüm içtenliğimle söylüyorum, bu 5 yıl boyunca tüm Türkiye’ye kazandırdığımız en güzel işin, emeğin, işverenin bugün burada bu tabloda olması bizim en büyük eserimizdir. Yapılan en büyük hizmet işin, emeğin, işverenin istendiğinde dostça kalabildiğini, tüm şartların zorlanabileceğini, aslında birlik olursak üstünden kalmayacağımız hiçbir yükün olmadığını bugün sizlerle tüm Türkiye’ye göstermiş olduk” dedi.

TİS’i sadece maaş artışını değil, bir insanın yaşamdaki tüm ihtiyaçlarını düşünerek hazırladıklarını vurgulayan Başkan Piriştina, "Biz istedik ki bu sözleşme bir örnek teşkil etsin. Sosyal demokrat anlayışa sahip, emeği kendine baş tacı etmiş, onu asla yüceltmekten vazgeçmeyen bir anlayışla bir şey yazılsın ki bu bundan sonra kent hayatına ülke hayatına bir emsal oluştursun istedik. Buca’dan yaktığımız bu ateş, şu an bizi göremeyenler ama bundan sonra izleyecek olanların önümüzdeki yerel seçimler için kurdukları hayalleri, tuzakları, heyecanları kursaklarında bırakacak. Çünkü kente inanan, emeğe, sevgiye, saygıya inanan, sokakta dal kırıldığında üzülen, titreyen köpek gördüğünde üstünü örten, komşusu açken tok yatmayan, ona işveren kurumu böylesi kucaklayan yönetimleri gördükçe onların mücadele şevki kırılacak. Biz hep böyle kalabalık olalım, yüreklerimizdeki inancı yitirmeyelim. Ben sizinle olmaktan, sizin alkışlarınızla onurlandırılmaktan çok mutluyum. İyi ki varsınız değerli arkadaşlarım" diye konuştu.

DESTEĞİMİZ EMEK DOSTU PİRİŞTİNA’YA

Buca Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza attı

Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Başkan Levent Piriştina’ya teşekkür ederek, “Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlerde de haktan yana, emekten yana, işçi sınıfından yana olan siyasi partilere destek vereceğiz, tıpkı Levent Piriştina’ya verdiğimiz ve vereceğimiz destek gibi” dedi.

Genel İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, Levent Piriştina’nın verdiği mücadeleyi daha da ileriye taşıyacağından şüpheleri olmadığını belirtirken, “Biz tarafız. Açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Emekten yana mücadele eden belediye başkanımızdan yana tarafız” şeklinde konuştu.

Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ise birçok yasaklama ve engellemeye rağmen çok kıymetli bir sözleşme imzaladıklarını söyledi. Kara, “Bugün Türkiye’nin birçok noktasında böyle toplu iş sözleşmesi yapmak kimseye nasip olmaz. Biz bu toplu sözleşmeyle birlikte çok şey alkışlayacağız. Alkışlayın dostlar alkışlayın, işçi dostu bir belediye başkanınız var onu alkışlayın. Alkışlayın dostlar alkışlayın kendinizi alkışlayın. Çok kıymetli bir toplu sözleşme imzalayacaksınız onu alkışlayın. Bunu birlikte başardık. Bu kentte ilk defa bir işçi lokali var arkanızda. Bu lokali hep birlikte güzelleştirelim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından giyimden yakacağa, kreşten sinemaya, tiyatro ve Bucaspor maçlarına bilet verilmesine kadar birçok ilklerin yer aldığı toplu sözleşme, işçilerin coşkulu alkışları eşliğinde imzalandı. Ayrıca Buca Belediyesi İşçi Lokalinin de açılışı yapıldı. Daha sonra Başkan Levent Piriştina ve işçiler hep birlikte halaylar çekerek kutlama yaptı.

SÖZLEŞMEDE NELER VAR?

Yüzde 30 ücret zammı sağlanacak. Giyim, yakacak, gıda-erzak, yol, bayram yardımı yapılacak. Kıdem tazminatı tavandan hesaplanacak. Haftanın her günü İşçi Lokali açık olacak. Maaş promosyonları işçiye verilecek. İşçilere ücretsiz yılda iki adet sinema, iki adet tiyatro bileti ve Bucaspor Kulübünün müsabakalarını ücretsiz izleme imkânı sağlanacak. Evlilik yardımı ve her bir çocuk için bin TL doğum yardımı yapılacak, sendika üyesi işçilerin 3-6 yaş arası çocukları Pırlanta Merkezlerinden ücretsiz yararlanacak. Doğum yapan işçiye yasal izin hakkına eklenmek üzere 6 hafta daha ücretli izin verilecek. Belediyeye ait tüm tesislerden ve belediyenin düzenlediği kurslardan işçiler ücretsiz yararlanacak. 8 Mart Emekçi kadınlar Günü’nde tüm kadın işçiler ücretli izinli sayılacak. Aile içi şiddete başvurduğu belirlenen işçinin maaşı ve tüm sosyal yardım alacakları 6 ay boyunca eşine ödenecek. Bir sağlık kurumunda yatarak tedavi gören, kanser ya da meslek hastalığı veya heyet raporuna bağlanan bir hastalığa yakalanan işçiye, hastalığı süresince daha iyi beslenmesini sağlamak ve reçeteye yansıtılması mümkün olmayan giderlerini karşılamak üzere raporlu bulunduğu her gün için 50 TL net hastalık yardımı yapılacak. Eşi, çocuğu, kardeşi, anne ya da babası bir sağlık kuruluşunda yatarak tedavi gören işçiye, yakınına refakat edebilmesi için hastanede yatarak tedavi gördüğü sürece 10 güne kadar ücretli izin hakkı verilecek. Kamu üniversitelerinde yüksek öğrenime (açık öğretim, yüksek lisans, doktora dahil) devam eden işçilere öğrenim harç tutarları belge karşılığı ödenecek. 2-3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Engelliler Haftası'nın ilk günü olan 10 Mayıs’ta engelli işçiler ücretli izinli sayılacak.

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