Bu zehrin gramı 400 TL! Türkiye'de ilk kez yapıldı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBu zehrin gramı 400 TL! Türkiye'de ilk kez yapıldı...
GeriEkonomi Bu zehrin gramı 400 TL! Türkiye'de ilk kez yapıldı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)
11.08.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Bu zehrin gramı 400 TL! Türkiye'de ilk kez yapıldı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu zehrin gramı 400 TL! Türkiye'de ilk kez yapıldı...

AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde bulunan gezgin arıcılar, arı zehri hasadı yaptı. Türkiye’de ilk defa arı zehri hasadı yapıldığını söyleyen arıcılar, gramı 400 liraya alıcı bulan arı zehrinin modern tıpta, kas ve romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanıldığını anlattı.

Sandıklı ilçesi Akdağ’da bulunan gezgin arıcılar, ’arı zehri’ hasadı yaptı. Arasında tel bulunan cam aparatlar, kovanlara yerleştirildikten sonra arılara zarar vermeyecek miktarda düşük voltajda verilen elektrikten etkilenen arılar iğnelerini camlara batırdı. Bu şekilde arı zehirleri camlarda biriktirildi. Daha sonra camlardan kazınan zehirler, eksi 18 derecede saklamaya alındı. İlk hasatta 10 kovandan 1 gram olmak üzere 500 kovandan 50 gram arı zehri elde edildi.

Bu zehrin gramı 400 TL Türkiyede ilk kez yapıldı...
GRAMI 400 LİRA

Bölgedeki arıcılar haftada bir defa hasat yaptıklarını belirtirken, sezon sonunda 250 ile 300 gram arası arı zehri hasat etmeyi hedeflediklerini aktardı. Arı zehrinin romatizmal hastalıklar ve kas hastalıklarını tedavi etmede kullanıldığını kaydeden arıcılar, arı zehrinin gramının 400 lira civarında alıcı bulduğunu vurguladı. Arıcılar devletin arı zehri konusunda seminer vermesi ve pazar oluşturmasını da istedi.

Bu zehrin gramı 400 TL Türkiyede ilk kez yapıldı...
'TÜRKİYE’DE İLK DEFA BURADA YAPILIYOR'

Muğla Köyceğizli arıcı Mehmet Acar, "Daha önce arıcılar bal elde etmek için çalışıyordu. Şimdi ise arı sütü, polen, arı zehri, arı ekmeği gibi değişik ürünler var. Arıcılarımız son zamanlarda bu ürünlerin üretimine yöneldi. Bunların insan sağlığı üzerinde modern tıbbın çok güzel çalışmaları var. Buradaki arı zehri daha önce yapılmış, ama hasat olarak ilk defa burada yapılıyor. Bu arı zehri kas hastalarında ve romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Ağrı kesici olarak arı zehrinin büyük bir önemi var. Modern tıptaki bu ihtiyacı karşılamak için bugün burada arı zehri hasadı yapıyoruz. Arı kovanı bir eczanedir. Ne ararsanız bu eczanede bulabilirsiniz. Arıcılık sektöründeki bu yan ürün uygulamaları arıcıları rahatlatacak, ülke ekonomisine büyük katkı sunacaktır" dedi.

Bu zehrin gramı 400 TL Türkiyede ilk kez yapıldı...
ARI ZEHRİ HASATINI ANLATTI

Arıcı Hidayet Karan da 10 kovandan 1 gram arı zehri elde ettiklerini söyleyerek, "Elektrik aksamı bulunan aparata cam yerleştiriyoruz. Bu aparatı kovanlara dik bir şekilde yerleştiriyoruz. Aparatı kovana yerleştirdikten sonra aküye bağlı ve düşük elektrik verecek düzeneğe bağlıyoruz. Daha sonra düşük voltajdaki elektriği veriyoruz. 20 dakika sonra bu aparattaki camda oldukça yoğun bir zehir oluyor. Elektriği kestikten ve aparatı kovandan çıkardıktan sonra camı da dikkatli şekilde çıkartıyoruz. Çok fazla bekletmeden zehri kazımaya götürüyoruz. Kazıdığımız zehri eksi 18 derecedeki dolaplara koyuyoruz" diye konuştu.

Bu zehrin gramı 400 TL Türkiyede ilk kez yapıldı...
'ÜRETİM SERTİFİKASI VE PAZARININ OLUŞTURULMASINI İSTİYORUZ'

Manisa Turgutlu’dan geldiğini söyleyen gezgin arıcı Murat Almışlar da şunları söyledi:

"Arıcılarımız bu arı zehri üretimine çok hevesli. Bal ve diğer ürünlerden geçimini sağlamakta zorlanmakta. Arı zehri üretiminde bu yüzden çok hevesli. Ama arı zehrinin ülkede pazar konusunda genel bir sıkıntısı var. Hem özel sektörün hem devletin pazarı açma olayı yok şu anda. Biz bunun üretim sertifikasını istiyoruz. Devlet kanalıyla kimsenin bu konuyla ilgili bilgisi yok. Arı zehri, zehir değildir aslında. Arı zehri şifadır. Arı zehri baldan tatlıdır."

Bu zehrin gramı 400 TL Türkiyede ilk kez yapıldı...

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Sırf bunlar için 50 bin lira harcadı... Tam 10 yıldır topluyor...
Bakan Turhan'dan Kurban Bayramı mesajı
Dünyanın en zengin aileleri açıklandı! Servetleri dudak uçuklatıyor
Boş tekne kalmadı! Rezervasyon patlaması yaşandı