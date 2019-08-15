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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.08.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

Bu yıl ilk kez... Antalya'dan çıkıyor! Polonya'ya ihraç ediliyor

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Bu yıl ilk kez... Antalya'dan çıkıyor! Polonya'ya ihraç ediliyor

Alanya'da bu yıl hasadı yapılan ilk avokadolar, Polonya'ya ihraç edildi. Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "İlk etapta deneme amaçlı 5 bin avokadoyu Polonya'ya gönderdik. Elimizde yeterli ürün olduğu zaman Polonya'ya 90 bin avokado daha göndereceğiz" açıklamasında bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinden Polonya'ya avokado ihracatı gerçekleştirildi. Turizmin yanı sıra tarım sektöründe de Antalya'nın önemli ilçelerinden olan Alanya'da üretilen avokadolar Ukrayna, Romanya, Rusya, Gürcistan ve İran'ın ardından Polonya'ya ihraç edilmeye başlandı.

Bu yıl ilk kez... Antalyadan çıkıyor Polonyaya ihraç ediliyor
Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasadını yaptıkları "erkenci" denilen avokado türünün ilk ihracatını gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye'de avokado üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin Alanya'da yapıldığına dikkati çeken Sevilgen, 40 bin hektar alanda 50 milyon adet avokado üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.
Bu yıl ilk kez... Antalyadan çıkıyor Polonyaya ihraç ediliyor
Avokado üretiminin son yıllarda istedikleri seviyede olmadığını vurgulayan Sevilgen, "erkenci" denilen avokado türünün hasadıyla birlikte yurt dışından taleplerin de gelmeye başladığını kaydetti. 
Bu yıl ilk kez... Antalyadan çıkıyor Polonyaya ihraç ediliyor
Avokado ihracatında pazarı genişletmek istediklerini aktaran Sevilgen, "İlk etapta deneme amaçlı 5 bin avokadoyu Polonya'ya gönderdik. Elimizde yeterli ürün olduğu zaman Polonya'ya 90 bin avokado daha göndereceğiz. Normalde kasım ve aralık aylarında ihracat yapıyorduk ancak kaliteli ve iyi ürün olması nedeniyle avokado erken talep gördü." dedi.
Bu yıl ilk kez... Antalyadan çıkıyor Polonyaya ihraç ediliyor
Alanya'da yetiştirilen avokadonun lezzetinden dolayı tercih edildiğine işaret eden Sevilgen, en büyük sıkıntılarının ürün azlığı olduğunu ifade etti. İhracatı gerçekleştiren firmanın yetkilisi Erkan Keklik de Polonya'ya ilk kez avokado gönderdiklerini söyledi.
Bu yıl ilk kez... Antalyadan çıkıyor Polonyaya ihraç ediliyor
Avokadonun yeni bir ürün olması, ihracatının da yaygın olarak yapılamaması nedeniyle paketleme gibi konularda sıkıntılar yaşandığını belirten Keklik, bu sorunun çözüleceğine inandıklarını dile getirdi. İthalatı gerçekleştiren Polonyalı firmanın yetkilisi Mykola Auzing ise Türkiye'deki avokadoyu lezzetli ve kaliteli olduğu için tercih ettiklerini ve bu alışverişin ilerde daha da büyüyeceğini kaydetti. 

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