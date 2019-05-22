Bu yıl emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Geçtiğimiz yıl ilk kez hesaplara aktarılan emekliye bayram ikramiyesi, bu yıl da birçok kişinin hesaplarına yatırılacak. En az biner lira olarak yatırılacak olan emekliye bayram ikramiyesi, dul ve yetimleri de kapsayacak. Peki, bayram için az bir zaman kala birçok kişinin gündeminde yer alan emekliye bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Emekliye bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı öncesi birçok kişinin hesaplarına yatırılacak. Bayram ihtiyaçların karşılanması için öncesinde yatırılacak olan emekliye bayram ikramiyesinin bu yıl da biner lira olması bekleniyor. Peki, bu yıl emekliye bayram ikramiyesi ne zaman hesaplarda olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA AKTARILACAK?
2018 nisan ayında alınan kararla 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetimlere 1.000 lira bayram ikramiyesi ödenecek. Bu yılki bayram ikramiyelerinin mayıs ayının sonuna doğru ödenmesi bekleniyor. Çünkü Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerine denk geliyor. 1-2 Haziran'ın hafta sonu, arefe gününün ise 3 Haziran olması dolayısıyla ödemelerin bu tarihte yapılması öngörülüyor. Ödemelerin yapılacağı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ikramiyesinden faydalanabilecek.
EMEKLİ MAAŞLARI DA BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK
Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek. Maaşını 1-5 Haziran'da alan memur emeklisine 31 Mayıs'a kadar ödeme yapılması bekleniyor. Ancak SSK ve Bağkur emeklisi, maaşını emeklilik kartındaki numarasına göre 17-28 Mayıs arasında çekecek. Dolayısıyla SSK ve Bağkur emeklisi bayrama maaşını çekmiş olarak girecek.
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