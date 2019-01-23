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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.01.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

"Bu yıl dünya turizminde Türkiye yılı olacak"

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"Bu yıl dünya turizminde Türkiye yılı olacak"

DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk: " (Boot Düsseldorf) Stantlarımızı kısa sürede binlerce kişi ziyaret etti. Fuar sonucunda Bakanlığımız ve Odamız koordinesinde bilgi paylaşımı yaparak daha iyi sonuçlar alacağız. Hep hayal ettiğimiz gibi bu yıl ve önümüzdeki yıllar dünya turizminde Türkiye yılı olacak" açıklamasında bulundu.

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, bu yıl 50'nci kez kapıların açan Boot Düsseldorf fuarında Türkiye stantlarını binlerce kişinin ziyaret ettiğini belirterek bu yıl ve gelecek yıllarda dünya turizminde Türkiye yılı olacağını ifade etti.

Öztürk, yaptığı açıklamada, bu yıl 50. kez açılan Avrupa'nın en büyük denizcilik fuarı Boot Düsseldorf'ta Türkiye'ye yönelik ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Fuarın gözde ülkesinin Türkiye olduğunu vurgulayan Öztürk, "Stantlarımızı kısa sürede binlerce kişi ziyaret etti. Fuar sonucunda bakanlığımız ve odamız koordinesinde bilgi paylaşımı yaparak daha iyi sonuçlar alacağız. Hep hayal ettiğimiz gibi bu yıl ve önümüzdeki yıllar dünya turizminde Türkiye yılı olacak." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Türkiye’ye 50 milyon turist beklediklerini ifade eden Öztürk, gelir düzeyi yüksek turisti ülkeye getirip turizm gelirlerini artırmak için deniz turizmi ve su sporlarında daha fazla tanıtıma ihtiyaç olduğunu aktardı.

Öztürk, bu hedef doğrultusunda İzmir Kalkınma Ajansı desteği ile 6-10 Mart 2019 tarihlerinde Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'na, 8-11 Nisan tarihlerinde ise ABD Miami'deki Seatrade Kruvaziyer Fuarı'na katılacaklarını kaydetti.

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