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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
26.04.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Bu yıl 50 yeni şube ile 500 milyon lira ciro hedefliyor

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Bu yıl 50 yeni şube ile 500 milyon lira ciro hedefliyor

Bundan 25 yıl kadar önce Ankara'da temelleri atılan HD Holding, bu yıl Türkiye genelinde 50 yeni şube açmayı planlıyor. 'HD' markası ile, döner, iskender ve pide restoranları açan HD Holding 200 şubeye sahip. Bu yıl açılacak şubelerle birlikte cironun 500 milyon liraya çıkarılması hedefleniyor.

Restoranlarında tüketilen ürünlerde kullanılan etlerin Ankara'da holding bünyesindeki ait iki ayrı et işleme tesisinden temin eden HD Holding, anılan tesislerden birini bu yıl yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor. 

Etlerin her noktada aynı kalitede olmasını çok önemsediklerini belirten HD Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Demirağ "Bu yüzden de etlerimizi karkas olarak tedarikçilerimizden alıyoruz. Yaklaşık 250 ton kapasiteli et işleme tesislerimizde döner ve pide için ürün haline getiriyor, tüm restoranlarımıza soğuk hava depolu araçlarımızla sevk ediyoruz. Her restoranımızın kendi mutfağında döneri kendi ustalarımız hazırlıyor. 2018 yılında Pidem et işleme tesisimizi 1.500 metrekareye ulaştıracağız" dedi.

370 MİLYON LİRA CİRO İLE KAPATTI

Şu anda Türkiye genelinde 25 ilde şubeleri olduğunu söyleyen Kaan Demirağ, 2018 yılında ise Samsun, Tekirdağ ve Edirne'ye yeni şubeler açacaklarını belirtti. Geçen yılı 370 milyon lira ciro ile kapatan HD Holding bünyesinde 3 bin kişi çalışıyor. 

Beş yıl içerisinde ise 500 restorana ulaşmayı planladıklarını söyleyen Demirağ, bu hedefe ulaştıklarında 6 bin 500 kişiye iş olanağı sağlayacaklarını vurguladı.

 

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