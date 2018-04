Bu yıl 50 yeni şube ile 500 milyon lira ciro hedefliyor

Restoranlarında tüketilen ürünlerde kullanılan etlerin Ankara'da holding bünyesindeki ait iki ayrı et işleme tesisinden temin eden HD Holding, anılan tesislerden birini bu yıl yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor.

Etlerin her noktada aynı kalitede olmasını çok önemsediklerini belirten HD Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Demirağ "Bu yüzden de etlerimizi karkas olarak tedarikçilerimizden alıyoruz. Yaklaşık 250 ton kapasiteli et işleme tesislerimizde döner ve pide için ürün haline getiriyor, tüm restoranlarımıza soğuk hava depolu araçlarımızla sevk ediyoruz. Her restoranımızın kendi mutfağında döneri kendi ustalarımız hazırlıyor. 2018 yılında Pidem et işleme tesisimizi 1.500 metrekareye ulaştıracağız" dedi.

370 MİLYON LİRA CİRO İLE KAPATTI

Şu anda Türkiye genelinde 25 ilde şubeleri olduğunu söyleyen Kaan Demirağ, 2018 yılında ise Samsun, Tekirdağ ve Edirne'ye yeni şubeler açacaklarını belirtti. Geçen yılı 370 milyon lira ciro ile kapatan HD Holding bünyesinde 3 bin kişi çalışıyor.

Beş yıl içerisinde ise 500 restorana ulaşmayı planladıklarını söyleyen Demirağ, bu hedefe ulaştıklarında 6 bin 500 kişiye iş olanağı sağlayacaklarını vurguladı.