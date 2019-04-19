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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre Eser
19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bu yaz çadırdayız

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Bu yaz çadırdayız

Türkiye’de deniz, kum, güneş tatilini bir otelde yapmak zorlaştı. Hem artan yabancı turist sayısı hem de yükselen döviz kurları nedeniyle kıyı bölgelerindeki oteller neredeyse yüzde 100’e varan fiyat artışına gitti. Tatil yapmak isteyen Türk tüketicisi de çareyi çadır kurmakta buldu. Çadır ve kamp malzemeleri satışı geçen yıla göre 2 kat artarken, bazı mağazalar çadır ve kamp malzemeleri bölümünü büyütme yoluna gitti.

YAZ aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar da tatil planlarını hızlandırmaya başladı. Sıcak günleri deniz kenarında geçirmek isteyen vatandaşlar, bu yıl geçen yıla göre farklı bir durumla karşı karşıya kaldı. 2018’de artan yabancı turist sayısı, 2019 için yurtdışından Türkiye’ye yapılan erken rezervasyonlar da yükselince, Türkiye’deki kıyı otellerinde Türk tatilciye ayrılan yerler azaldı. Yerlerin azalmasına döviz kurlarındaki yükseliş de eklenince bazı otellerde yaşanan fiyat artışı yüzde 100’ü aştı. Tatil için araştırma yapan vatandaş da yükselen fiyatı görünce ilk olarak kültür turlarına yöneldi, sonrasındaki tercihler ise TL ile satışa sunulan yurtdışı deniz tatili oldu. Ancak otel fiyatlarında yaşanan artışın asıl etkisi çadır ve kamp malzemelerinin satışında görüldü.

Otel tatiline göre daha makul fiyatlarla tatil yapmak isteyen tüketici, çadır ve kamp malzemeleri satışının büyük oranda artmasına neden oldu. Söz konusu malzemelerin satışları geçen yılın ilk çeyreğine göre bu yılın aynı döneminde iki kattan fazla artış gösterdi. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde özellikle çadır, şişme yatak, kamp mutfağı ve kamp sandalyesi satışları hızlı bir yükseliş ivmesi çizdi. Son zamanlarda çadır tatili anlayışının gittikçe daha fazla yayıldığını gösteren bir artış yaşandığını belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Kamp ve kampçılık kategorisindeki artış geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 120 yükseldi. Burada ana ürün çadır. Çadır satışlarına baktığımız zaman da 3 kişilik çadırların diğer çadırlara göre yüzde 50 daha fazla talep aldığını görüyoruz. Bu ailelerinin tatil tercihlerinin gittikçe bir kamp aktivitesi haline dönüştüğünün göstergesi” dedi. Kamp ve kampçılık malzemelerine en fazla ilginin 28-39 yaş grubu tarafından gösterildiğini belirten Erturan, “Bu ürünleri satın alan kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Yaz dönemi ile karşılaştırdığımızda kadınların alışveriş oranında 4 kat artış var” diye konuştu.

REJİSÖR KOLTUĞU

Özellikle kamp sezonu olarak değerlendirilen bahar aylarının gelmesiyle birlikte kamp malzemelerinin satışlarında yükseliş yaşandığını belirten GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin ise “Tüketicilerin kamp hazırlıklarına kış aylarından itibaren başladığını ifade edebiliriz. Öyle ki özellikle şubat ayının 20’sinden sonra kamp malzemelerinin satışları ivmelendi. 2019’un ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en çok satan kamp malzemelerinden uyku tulumu ve çadır satışlarında yüzde 140, rejisör koltuğu satışlarında ise yüzde 270 oranında büyüme olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

REYONLAR BÜYÜDÜ

ÇADIR ve kamp malzemelerine olan ilgi outdoor mağazaların bu ürünlere ayırdıkları alanların değişmesine neden oldu. Bu mağazalarda özel çadır sergileme alanları oluşturulurken reyon sayıları da artırıldı. Çadır ve diğer ürünlerde yeni modeller piyasaya sürüldü. Ayrıca son dönemlerde büyük yapı marketleri ürün grupları içerisine çadırları eklerken, indirim marketleri de çadır, şişme yatak, hava pompası ve termos gibi ürünleri satmaya başladı.

Bu yaz çadırdayız

YATIRIMCI KAMP ALANINA YÖNELDİ

TÜRKİYE’DE kamp ve karavan tatilinin giderek daha fazla ilgi görmeye başladığını aktaran Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Başkan Yardımcısı Sabahattin Ergin, “Bu tatil modeli 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de daha fazla benimsenmeye başladı. Artık alternatif turizm olarak görülüyor. Son 1-2 yılda ciddi bir ilgi oluştu. Bu ilgi de kamp alanlarındaki standartların artmasını sağladı. Ayrıca yeni kamp alanlarına yatırım yapıldı. Kalite kamp alanlarında resepsiyon, 24 saat sıcaksu hatta yüzme havuzu bile var” dedi.

GÜNLÜK 40 TL

ÇADIR tatili yapmak isteyenler için çok sayıda alternatif bölge bulunuyor. Çadır ve kamp tatili yapmak isteyenler kamp merkezlerinde elektrik, su, duş ve internet gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ege, Marmara ve Akdeniz’deki kamp alanlarında kendi çadırı ile gelenler günlük 40-50 liradan başlayan fiyatlarla tatil yaparken çadır kiralamak isteyenler için bu fiyat 60-70 lira olarak değişiyor. Bu fiyata çoğu yerde kahvaltı dahil. Türkiye’de çadır ve karavanla tatil yapılabilecek kamp alanı sayısı yaklaşık 500 civarında. Bu alanların çoğunluğu Marmaris, Fethiye, Kaş gibi bölgelerde. Ancak son yıllarda Karadeniz ve doğu bölgelerinde de çok sayıda kamp alanı faaliyete geçti.

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