Bu yatırım Türkiye’ye

DİJİTAL müşteri deneyimi sunan Türk girişimi Insider’in şirketlere yapay zeka aracılığıyla sunduğu yeni platformu dünyanın en büyük girişim sermayesi fonlarından ABD’li Sequoia Capital’en 11 milyon dolarlık yatırım aldı. Google, Apple, Instagram, WhatsApp gibi dünyaca ünlü platformlara yatırım yapmasıyla bilinen ve ‘teknoloji şirketini efsane yapma’ mottosuyla yatırım yapan Sequoia Capital’in hamlesiyle Insider’in değerlemesi de 100 milyon dolar sınırına dayandı. Bu şirketin ilk Türk yatırımı.

Insider CEO’su Hande Çilingir, “Türkiye’ye sadece bizim için değil hem kendi ülkemiz için insanlarımız için hem kendi coğrafyamız için çok önemli bir yatırımcı geldi. Türk mühendisleri tarafından toplanmış şirkete yatırım yaptı. Hedefimiz 2018’de ABD ve Çin pazarına girmek ve İngiltere’de büyümek. 1 yıl içinde şu an 350 olan müşteri sayımızı 500’e çıkarmayı planlıyoruz. Hedefimiz halka arz veya şirketi satmak değil 3 yıl içinde 1 milyar dolar değerlemeye ulaştırmak” diye konuştu.

Insider’in daha önce aldığı 2.2 milyon dolarlık yatırımcıları arasında Doğan Holding’in Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, Aslanoba Capital, 212, 500 Startups, Aslanoba Capital, GBA ve Wamda Capital bulunuyordu. Sequoia Capital’in yatırımının 8 milyon doları peşin olurken 3 milyon doları ise Galata Business Angels’ın çıkışından oluşuyor.

MOBİLDE YÜZDE 3

Bu yatırım önceki yapılan toplantı ile duyuruldu. Insider Ceo’su Çilingir, dünyanın en büyük şirketi olmasalar da en yenilikçi şirketi olduklarını belirterek, “Biz hayatımızı buna bağladık. 5 yıl önce 6 kurucu ortak ve ekibimiz hayatını Türkiye’den çıkmış kodlanmış bir teknoloji şirketini global başarıya ulaştırmaya bağladı. Insider da Türkiye’den çıkmış başarı hikayesini yaratmak için var. Dünya mobil telefon kullanıcılarının yüzde 3’üne ulaştık. 16 ülkede 350’den fazla müşteri ime çalışıyoruz. Dünyadaki internet kullanıcılarının yüzde 25’ini ulaşıyoruz” dedi.

INSIDER’İN YENİ PLATFORMU

INSIDER, yatırım alan yeni platformunu da etkinlikte tanıttı. E-ticaret siteleri ve online site ve uygulamalara yönelik yeni Growth Management Platform’u (Büyüme Yönetim Platformu), dijital pazarlama uzmanlarına müşteri edinmeden etkinleştirmeye, müşteri tutumundan gelir dönüşümüne kadar olan tüm büyüme aşamalarına yönelik özellikler sunuyor. Insider platformu, derin Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi algoritmaları ile güçlendirilirken; web, mobil web, mobil uygulama ve reklam kanallarında gerçek zamanlı öngörüsel segmentasyon ve kişiselleştirme çözümleri sağlıyor.

YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇACAK

FİBA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, “Endavor girişimcisi olarak tüm kaynaklardan daha iyi yararlanmış bir girişimcimiz yoktur. Sequoia Capital’in Insider’a yapacağı yatırımın Türkiye’ye önemi büyük. Sequoia çok özel, farklı bir yatırımcı. Nasıl ülkede bazı alanlara yatırım olduğunda diğerleri heyecanlanıyor ya bunun da yatırımların önünü açacağına eminim” dedi. Mynet ve Endavor Başkanı Emre Kurttepeli de şöyle konuştu: “Kızımı veriyorum gibi hissediyorum. Sequoia dünya ve Türkiye için önemli yatırımcı ama gelini de ezdirmek istemiyorum. İyi de kız alıyor daha iyisini de alamazdı. Insider Galata Yatırım’ın ilk yatırımlarındandı.” Insider’ın ilk tur yatırımcılarından Wamda Capital Başkanı Fadi Ghandour da Insider’daki birbirini destekleyen insanları şirketi global yaptıklarını ve bu yatırımla gurur ve onur duymaları gerektiğini vurguladı.