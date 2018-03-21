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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
21.03.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Bu üstgeçidin dünyada eşi benzeri yok

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Bu üstgeçidin dünyada eşi benzeri yok

Trabzon’un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde kurulan portatif yaya üst geçidinin, dünyada eşi benzeri yok. Adeta oyuncak görünümdeki portatif yaya üst geçidi normal ölçülerde olurken üst geçit önce 5 metre yüksekliğe monte edildi ancak bölgede yapılan yol çalışmaları nedeniyle altından geçecek iş makinelerinin daha rahat hareket edebilmesi için 6 metre yüksekliğe çıkarıldı. Üst geçit yaya kazalarının yoğun olabileceği yolun 100 metre ilerisine ya da gerisine gün içinde sökülüp takılabiliyor.

Köprünün yapımını üstlenen makine mühendisi Ömer Faruk Uraloğlu, monte edilen portatif köprünün dünyada henüz uygulanmadığını belirterek, köprünün bulunduğu yerden farklı noktalara monte edilebileceğini söyledi. Köprünün yaya güvenliğinin yanı sıra taşınabilir olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, “Bu köprü dünyada henüz patenti alınmış ya da bu şekilde uygulanan bir köprü değil. Her açıklıkta her kodda kurabilen bir köprü. Düşünülme amacı, bölgede yapılan yol çalışması nedeniyle yaya güvenliğini korumak ve bunun haricinde doğal afetlerde de kullanılabilecek olması. Portatif yapılan ve farklı ölçülerde farklı kodlarda kurabilen bir köprü. Köprüyü biz tasarladık buraya bir çözüm olabileceğini düşündük, yetkililerde bize destek verdi böyle bir köprü ortaya çıktı güzel bir şey olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Bu üstgeçidin dünyada eşi benzeri yok

SÖKÜLÜP 6 METREYE ÇIKARTILDI

Üst geçidi 5 metre yükseklikte kurduklarını ancak bölgede yapılan yol çalışmasında iş makinelerinin rahat hareket edebilmesi için 1 metre daha yükselttiklerini açıklayan Uraloğlu, "Normal standart ölçülerde ölçülendirilmiş bir köprüdür. Buradan yayaların çalışma sahasının dışarısına güvenli aktarılması açısından çalışma yapacak olan araçların üst geçidin altından daha rahat geçmesi için bizden bir miktar daha yükseltilmesi talep edildi. Normal standart ölçülerde yapılmış bir köprü yani gabari yüksekliği 5 metreye göre yapılmıştı. Trafik kanunda sınır 4 metre 40 santim, diğer köprülerde buna göre projelendirilir. Biz de buna göre projelendirdik. Köprüyü 5 metre yükseklikte kurduk ancak sonra böyle bir talep gelince bir miktar daha yükseltilip yükseltilemeyeceği soruldu. Biz de portatif olduğu için yükseltebileceğimizi söyledik” diye konuştu.

Bu üstgeçidin dünyada eşi benzeri yok

DAHA ÖNCE BÖYLESİ YAPILMADI

Üst geçidin bir örneğinin bulunmadığını belirten Uraloğlu, "Bu köprü, daha önce örneği yapılmış ya da test edilmiş bir köprü değildi. İlk kez burada olacak. Kavşağın yapılışı ilerledikçe çalışmaya engel olduğu zaman yerini değiştireceğiz. Yani 50 metre ileri ya da 50 metre geriye de kurulabilir. Çalışma sonuna kadar burada hizmet verecek. Yol alt tünele alındıktan sonra köprüye ihtiyaç kalmayacak. Köprü zor zamanlarda ve kolay monte edilebilmesi amacıyla tasarlandı. Merdivenlerin genişliği 90 santimetre yani iki kişinin yan yana rahat geçebileceği bir genişlikte. Üst platformun genişliği ise 1 metre 20 santimetre. Yaya kullanımı açısından herhangi bir engel oluşturabilecek bir durum yok. Bir günde kurulup yaya trafiğine açılabiliyor. Altına 1 metrelik parça yaptırarak yükselttik” ifadelerini kullandı.

Bu üstgeçidin dünyada eşi benzeri yok

Hayatlarında ilk kez böyle bir üst geçitle karşılaşan vatandaşlar ise, şaşkın olduklarını söylerken bazıları ise iki kişinin yan yana zor geçiş yaptığını belirtti.
Üst geçidin diğerlerinden farklı olduğunu kaydeden Ersin Aksoy isimli vatandaş, hayatında ilk kez böyle bir üst geçit gördüğünü ifade ederek, “Hayatımda ilk defa böyle bir köprü görüyorum. Yapanlara teşekkür ediyorum. Köprü dışarıdan bakıldığında küçük görünüyorsa da 2-3 kişi yan yana geçebiliyor. Diğer üst geçitlerden daha farklı” şeklinde konuştu.

Bu üstgeçidin dünyada eşi benzeri yok

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