Bu ürünlere dikkat: 'Kör olabilirsiniz'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBu ürünlere dikkat: 'Kör olabilirsiniz'
GeriEkonomi Bu ürünlere dikkat: 'Kör olabilirsiniz'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)
26.08.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Bu ürünlere dikkat: 'Kör olabilirsiniz'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu ürünlere dikkat: 'Kör olabilirsiniz'

2019-2020 Eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, velilerden önce kırtasiyeler okul hazırlıklarına başladı. Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, velileri kırtasiye alışverişi konusunda uyardı. Kırtasiye alışverişinde mutlaka güvenli markaların ve denetime tabii tutulan ürünlerin tercih edilmesini tavsiye eden Bayrak, ucuz ürünlerde kullanılan kimyasalların göz başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olduğunu söyledi. Özellikle kalitesiz, ucuza alınan defterlerdeki boyanın göz sağlığına zarar verdiğini kaydeden Mehmet Bayrak, "Çocukların eline boya bulaşıyor. Ellini ağzına, gözüne süren çocuklar bu şekilde boya kimyasallarına maruz kalıyor. Bu durum körlüğe ve cilt kanserine kadar sağlık sorunlarına yol açıyor" dedi.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı tüm birinci sınıflar için 2 Eylül’de, diğer sınıflar için ise 9 Eylül’de başlayacak. Yeni eğitim sistemi ile nisan ve kasım aylarında eğitim ve öğretime bir hafta ara verilecek. İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019’da yapılacak. 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

’KANSEROJEN MADDE BULAŞABİLİR’

Yeni ders yılı için geri sayım başlarken velilerden önce kırtasiyeler okul hazırlıklarına başladı. Kırtasiyeciler özellikle bulundukları okul çevrelerine göre stoklarını yaparken Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, velileri kırtasiye alışverişi konusunda uyardı. Yılın 12 ayı hizmet veren kırtasiyecilerin sezona hazır olduğunu söyleyen Bayrak, kırtasiye alışverişinde mutlaka güvenli markaların ve denetime tabii tutulan ürünlerin tercih edilmesini tavsiye etti. Ucuz ürünlerde kullanılan kimyasalların göz başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olduğuna işaret eden Bayrak, özellikle kalitesiz, ucuza alınan defterlerdeki boyanın göz sağlığına zarar verdiğini işaret etti. Çocukların eline boya bulaştığını, ellini ağzına, gözüne süren çocukların bu şekilde boya kimyasallarına maruz kaldığını vurgulayan Mehmet Bayrak, bunun da çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığına değindi.

’KIRTASİYECİLERİ TERCİH EDİN’

’Kırtasiyeyi kırtasiyecilerden satın alın’ çağrısında bulunan Mehmet Bayrak, kırtasiyecilerin yılın 12 ayı hizmet verdiğini, sattıkları ürünlerin denetime tabii tutulduğunu ve kaliteli ürün satışı yaptığını ifade etti. Okul sezonunun açılmasına yakın marketlerin de kırtasiye ürün sattıklarını anlatan Bayrak, "Sadece bir ay bu işi yapan marketlerin sattığı ürünlerin içinde sağlıksız malzemeler var. O yüzden biz işini 12 ay yapan, işin ehli olan kırtasiyecilerin tercih edilmesini istiyoruz. Çünkü sağlıksız olan bir oyun hamuru, çocuğun sağlığını bozabiliyor. Çeşitli cilt hastalıklarına neden olabiliyor. Hamuru, boyası kalitesiz olan bir fon kartonu çocuğun ellerinde kanserojen madde üretebiliyor. Bu yüzden okul ürünleri alırken kırtasiyecileri tercih edin" dedi.

’KALİTESİZ ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN’

Kalitesiz bir kalemin çocuğun kalem tutmasından yazı yazmasına kadar pek çok sıkıntıya yol açtığına değinen Bayrak, şöyle konuştu:

"Kalemin ucu sürekli kırılıyorsa çocuk uç kırılacak diye korkarak yazıyor, yazısı da bozuluyor. O yüzden biz kırtasiyeciler vatandaşı yönlendiriyoruz. Birinci ve ikinci sınıfa giden çocuğa uçlu kalem verilmeyeceğini, onların normal kurşun kalem kullanması gerektiğini biliyoruz. Bir poşetin kilosunun 10-15 lira olduğu bir yerde bir çanta 10-15 liraya nasıl satılır? Biz kırtasiyeciler olarak okul çantasını en çok okullar açıldıktan 1-2 ay sonra satmaya başlıyoruz. Bunun sebebi de zincir mağazalarda satılan çantaların 1 ay içinde bozulması, parçalanması. Kırtasiyeciler olarak garantili, kaliteli ve sağlıklı ürün satıyoruz."

BİLİNDİK MARKALARI TERCİH EDİN

Türkiye’de defter üretimi yapan bir firmada satış müdürlüğü yapan Fatih Büyükünlü (43) ise çocukların sağlığının her şeyden önce geldiğini söyledi. Fabrikada defter üretimi yapılırken kullanılan ürünlerin denetlendiğini belirten Büyükünlü, "Biz doğru ürünlerle imalat yapmaya çalışırken maalesef merdiven altı üretim yapanlar çocukların sağlığıyla oynuyor. Sağlıklı olmayan içinde her türlü katkı maddesi bulunan ürünlerle imalat yapılıyor. Bu da bizim karşımıza fiyat olarak çıkıyor. Bu durum kaliteli üretim yapan firmaları zora sokuyor. Özellikle ebeveynlerden ricamız bildik markaları tercih etsinler. Ürün alırken belirleyici unsur fiyat olmasın. Sağlık belgesi olan, üzerinde sağlıklı olduğuna dair işaret olan bilindik markaları tercih etsinler" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Kapasite kullanım oranı ağustosta yükseldi
Bu ürünlere dikkat: Kör olabilirsiniz
Dünyanın beklediği açıklamayı Trump yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün duyurmuştu! 25 bin kişiye istihdam sağlayacak