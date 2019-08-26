Bu ürünlere dikkat: 'Kör olabilirsiniz'

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı tüm birinci sınıflar için 2 Eylül’de, diğer sınıflar için ise 9 Eylül’de başlayacak. Yeni eğitim sistemi ile nisan ve kasım aylarında eğitim ve öğretime bir hafta ara verilecek. İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019’da yapılacak. 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

’KANSEROJEN MADDE BULAŞABİLİR’

Yeni ders yılı için geri sayım başlarken velilerden önce kırtasiyeler okul hazırlıklarına başladı. Kırtasiyeciler özellikle bulundukları okul çevrelerine göre stoklarını yaparken Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, velileri kırtasiye alışverişi konusunda uyardı. Yılın 12 ayı hizmet veren kırtasiyecilerin sezona hazır olduğunu söyleyen Bayrak, kırtasiye alışverişinde mutlaka güvenli markaların ve denetime tabii tutulan ürünlerin tercih edilmesini tavsiye etti. Ucuz ürünlerde kullanılan kimyasalların göz başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olduğuna işaret eden Bayrak, özellikle kalitesiz, ucuza alınan defterlerdeki boyanın göz sağlığına zarar verdiğini işaret etti. Çocukların eline boya bulaştığını, ellini ağzına, gözüne süren çocukların bu şekilde boya kimyasallarına maruz kaldığını vurgulayan Mehmet Bayrak, bunun da çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığına değindi.

’KIRTASİYECİLERİ TERCİH EDİN’

’Kırtasiyeyi kırtasiyecilerden satın alın’ çağrısında bulunan Mehmet Bayrak, kırtasiyecilerin yılın 12 ayı hizmet verdiğini, sattıkları ürünlerin denetime tabii tutulduğunu ve kaliteli ürün satışı yaptığını ifade etti. Okul sezonunun açılmasına yakın marketlerin de kırtasiye ürün sattıklarını anlatan Bayrak, "Sadece bir ay bu işi yapan marketlerin sattığı ürünlerin içinde sağlıksız malzemeler var. O yüzden biz işini 12 ay yapan, işin ehli olan kırtasiyecilerin tercih edilmesini istiyoruz. Çünkü sağlıksız olan bir oyun hamuru, çocuğun sağlığını bozabiliyor. Çeşitli cilt hastalıklarına neden olabiliyor. Hamuru, boyası kalitesiz olan bir fon kartonu çocuğun ellerinde kanserojen madde üretebiliyor. Bu yüzden okul ürünleri alırken kırtasiyecileri tercih edin" dedi.

’KALİTESİZ ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN’

Kalitesiz bir kalemin çocuğun kalem tutmasından yazı yazmasına kadar pek çok sıkıntıya yol açtığına değinen Bayrak, şöyle konuştu:

"Kalemin ucu sürekli kırılıyorsa çocuk uç kırılacak diye korkarak yazıyor, yazısı da bozuluyor. O yüzden biz kırtasiyeciler vatandaşı yönlendiriyoruz. Birinci ve ikinci sınıfa giden çocuğa uçlu kalem verilmeyeceğini, onların normal kurşun kalem kullanması gerektiğini biliyoruz. Bir poşetin kilosunun 10-15 lira olduğu bir yerde bir çanta 10-15 liraya nasıl satılır? Biz kırtasiyeciler olarak okul çantasını en çok okullar açıldıktan 1-2 ay sonra satmaya başlıyoruz. Bunun sebebi de zincir mağazalarda satılan çantaların 1 ay içinde bozulması, parçalanması. Kırtasiyeciler olarak garantili, kaliteli ve sağlıklı ürün satıyoruz."

BİLİNDİK MARKALARI TERCİH EDİN

Türkiye’de defter üretimi yapan bir firmada satış müdürlüğü yapan Fatih Büyükünlü (43) ise çocukların sağlığının her şeyden önce geldiğini söyledi. Fabrikada defter üretimi yapılırken kullanılan ürünlerin denetlendiğini belirten Büyükünlü, "Biz doğru ürünlerle imalat yapmaya çalışırken maalesef merdiven altı üretim yapanlar çocukların sağlığıyla oynuyor. Sağlıklı olmayan içinde her türlü katkı maddesi bulunan ürünlerle imalat yapılıyor. Bu da bizim karşımıza fiyat olarak çıkıyor. Bu durum kaliteli üretim yapan firmaları zora sokuyor. Özellikle ebeveynlerden ricamız bildik markaları tercih etsinler. Ürün alırken belirleyici unsur fiyat olmasın. Sağlık belgesi olan, üzerinde sağlıklı olduğuna dair işaret olan bilindik markaları tercih etsinler" dedi.