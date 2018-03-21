Bu ülkelere satış yapanlar dikkat... Ödemenizi alamayabilirsiniz!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
21.03.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Bu ülkelere satış yapanlar dikkat... Ödemenizi alamayabilirsiniz!

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Bu ülkelere satış yapanlar dikkat... Ödemenizi alamayabilirsiniz!

Sattığınız malın karışlığını almak zorundasınız, işler böyle yürür. Ancak bazı riskler de var. İşte alacak sigortası şirketi Euler Hermes hangi ülkelerin riskli olduğunu çıkarmış. En yüksek risk, Çin, ABD ve Rusya'da.

TİCARETİN yazılı ve yazılmamış kanunları vardır ve bunların başında karşılıklı güven gelir. Bir ülkeye veya kendi ülkenizden birine mal sattığınızda onun geri Bu ülkelere satış yapanlar dikkat... Ödemenizi alamayabilirsiniz
ödeme yapacağından emin olmak istersiniz. Ama bazen işler ters gider. İşte uluslararası alacak sigortası şirketi Euler Helmes hangi ülkelerin borcunu ödemediğini araştırdı. 2017 verilerine göre kara listedeki birinci ülke Çin. Çin'e mal satanların en az 659 bin 503 Euro'su içerde kalıyor. Bu 2016'ya göre yüzde 122 artmış. İkincilik şaşırtıcı da olsa ABD'de. ABD'ye sattığınız malın da 157 bin 903 lirasını unutabilirsiniz. Rusya da ilk üçte. Geçen yıla göre yüzde 76 azalmış olsa da Rusya'nın geri ödemelerinde 87 bin 316 Euro'luk kayıp olması muhtemel. Dördüncü Fas, beşinci ise İngiltere.
Peki hangi sektörler daha riskli.

ENERJİ BİRİNCİ

Birincilik enerjide. 2016'ya göre yüzde 100 artmış geri ödenmesi riskli olan borçlar. Enerji sektöründe en az 5 milyon 111 bin 547 Euro'luk ödeme almama ihtimaliniz yüksek. İkincilik bilgisayar ve telekom sektöründe. Bu da 4 milyon 907 bin 165 Euro anlamına geliyor. Ki 2016'ya göre artış yüzde 1658. Sektörde işler pek iyi gitmiyor gibi. Metal sektörü 1 milyon 655 bin 330 Euro'luk geri ödememe riskiyle üçüncü sırada. Elektronik ise 888 bin 470 Euro ile dördüncü. O kadar yükselmiş ki geri ödenmesi riskli olan borçlar sektörlerin dikkatlice incelenmesi gerekiyor.

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