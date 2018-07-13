Bu ülke 36 aydır küçülüyor
Venezuela ekonomisi 36 aylık 12 çeyrek dönem boyunca üst üste küçülüyor. Bu düzeyde ekonomik küçülme dünya tarihinde sadece 1980'lerde Liberya'da ve 1990'larda Tacikistan'da yaşandı.
LATİN Amerika'nın kabus ekonomisi Venezuela'da enflasyon ve döviz krizi devam ederken ekonominin 36 aylık dönemi kapsayan 12 çeyrektir aralıksız küçüldüğü açıklandı.
Ulusal Meclis'in verilerine göre Venezuela'daki yüzde 42 küçülme dünyanın sayılı krizlerinden birine işaret ediyor.
Bu düzeyde ekonomik küçülme dünya tarihinde sadece 1980'lerde Liberya'da ve 1990'larda Tacikistan'da yaşandı.
2018 yılının ilk çeyreğindeki küçülme yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomideki düşüşün en önemli nedeninin petrol üretimindeki düşüşten kaynaklandığı belirtildi. Venezuela'nın mevcut sanayi üretim kapasitesinin ise 1998 yılının yüzde 10'u seviyesinde olduğu iddia edildi.
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