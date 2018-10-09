"Bu sene de gübre firmaları zarar etsin"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri"Bu sene de gübre firmaları zarar etsin"
GeriEkonomi "Bu sene de gübre firmaları zarar etsin"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
09.10.2018 - 14:37, Son Güncelleme:

"Bu sene de gübre firmaları zarar etsin"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Bu sene de gübre firmaları zarar etsin"

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, gübre fiyatlarındaki artışa tepki göstererek, "Bu sene de gübre firmaları zarar etsin. Çiftçiye destek verin. Çiftçi buğday üretemezse Türkiye sıkıntıya girer" dedi.

SİVAS Ziraat Odası Başkanlığı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen programda muhtarlar ve çiftçiler gübre fiyatları konusunda bilgilendirildi. Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Ülkemizde üniversitelerimiz var. Profesörlerimiz, veterinerlerimiz var. Emin olun yıllarca hep boşa çalışmışlar. Profesör olmuşsun da ne olmuş, gübre mi icat etmiş, farklı bir şey mi getirmiş, yerli tohum mu üretmiş, yerli bir hayvan ırkı mı üretmiş, yani elinden gelen herkes tarımı tamamen dışa bağımlı yapmışlar. Çıkıp televizyonda konuşmayla da bu iş olmuyor. Bizim kendi ırklarımızı, kendi tohumumuzu, kendi gübremizi yetiştirmediğimiz sürece emin olun çok büyük sıkıntılara gireceğiz. Cumhurbaşkanı da her zaman söylüyor. Ülkemizde büyük sıkıntı var. Bu daha başlangıç 'Kurtuluş Savaşı' var diyor. Yani bütün dışarıdaki güçler bizim üzerimize yüklenmiş. Bizde diyoruz ki bu ülke hepimizin. Yani sadece çiftçiden bunu beklemeyelim. Hepimizden bekleyelim arkadaşlar. İşte gübre firmaları, madem çiftçinin dostu diyoruz çiftçiden geçiniyorsunuz madem bu senede siz zarar edin. Çiftçiye bir destek verin. Bizde önümüzdeki yıllarda size büyük destek verelim" dedi.

 

"KİMSE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMADI"

Gübre fiyatları konusunda eleştirilerde bulunan Çetindağ, "Diyecek ki bu sene Gübretaş 'Ben gerekirse zarar ediyorum ama çiftçimize destek vereceğim' diyecek ama bir türlü biz bunu bakan beyle de görüştüğümüz halde kimse elini taşın altına koymadı. Bizimde gücümüz buna yetti. Yani yalnız kalmış olduk. Ama şunu bu insanlar bilsin ki çiftçi eğer bu ülkede buğday ekmezse emin olun Türkiye çok büyük sıkıntılara girer. Bakın adamın elinde son model arabası var, son model cep telefonu var, lüks villaları var ne olursa olsun yarın ekmek bulamadığı zaman bir ekmeğe arabasını da verse, telefonunu da verse, villasını da verse o ekmeği bulamayacak. O ekmeğin ne kadar kıymetli olduğunu bunların anlamaları lazım. 81 milyon olduk, 6 milyon mülteci var, 25 milyon turist geliyor. Bu insanları biz besliyoruz. Dışarıdan ithal gelen buğdayla mümkünü yok dönmez. Bizim kendi çiftçimiz var. Hem işsizliği önlüyoruz, hem ülkeye ekonomik katkı sağlıyoruz. Kendi kendimize üretmezsek emin olun başımıza çok daha büyük sıkıntılar gelir" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Albayrak, enflasyonla mücadele programını açıkladı

'Çaykur zam yapmayacak 50 üründe yüzde 10 indirim yapılacak'

300 milyon liralık yatırımla yenilendi; açılış tarihi belli oldu

Orman ürünleri sektörünün iki büyük oyuncusu konkordato istedi