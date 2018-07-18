Bu perde elektrik üretiyor
Güneş panelini katlanabilir bir yapıyla perdeyle buluşturan girişimci Ahmet Fuat Yalçın, ‘Solar Curtain’i geliştirdi. Kolaylıkla kurulan ve elektrik üreten Solar Curtain, bir evin elektrik ihtiyacının üçte birini karşılayabiliyor.
RÜZGAR ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik ihtiyacını karşılamak her geçen gün kolaylaşıyor. Özellikle geliştirilen yeni icatlarla. Girişimci Ahmet Fuat Yalçın’ın geliştirdiği ürün de bunlardan biri. Yalçın, perdelerin bir güneş paneline dönüştürülmesi fikrinden yola çıkarak ‘Solar Curtain’ yani ‘Güneş Perdesi’ projesini hayata geçirdi. Şu anda evlerde kullanılan perdeler gibi katlanabilen bir yapıya sahip olan Solar Curtain, kolaylıkla kuruluyor ve en önemlisi ise 4 kişilik bir ailenin elektrik tüketiminin üçte birini karşılıyor.
Solar Curtain’in ön tarafında onlarca renk ve desen seçeneğiyle bir stor perdeden farklı olmadığını belirten Yalçın, “Perdenin dışarıya bakan tarafta ise yüzde 22 verimli hücrelerden oluşan güneş paneli bulunuyor. Perdenizi gün içerisinde kullanırken aynı zamanda güneş enerjisinden elektrik üretiyorsunuz. Mobil uygulama ile perdenizi hem kontrol edebiliyor hem de anlık ürettiğiniz elektriği görebiliyorsunuz. Kurulumu marketlerden satın alınan sıradan bir perde gibi kolay. Duvara veya tavana monte ediliyor. Perdeden çıkan tek bir kabloyu ister doğrudan prize takıp elektrik faturasından tasarruf edebilirsiniz, ister aküde depolayabilirsiniz” dedi.
ÜÇTE BİRİNİ KARŞILIYOR
İstanbul’daki ölçümlere göre güneye bakan bir pencerede yer alan 4 metrekarelik Solar Curtain’in 4 kişilik bir ailenin yıllık elektrik ihtiyacının üçte birini karşıladığını ifade eden Yalçın, “Bir günde ürettiği elektrik 1.4 KWH. Bu tek bir perde ile kullanıcılar yılda 0.5 MWH elektrik üretirken, 372 KG CO2 emisyonunu önlüyor ve 20 ağacın hayatını kurtarıyor. Tüm bunları yaparken bir yandan da elektrik faturasından üçte birlik tasarruf sağlıyor” dedi.
Gelir modellerinin, Solar Curtain’in doğrudan satışı veya kiralanması, teknik desteği ve perdelerin renklerinin değiştirilmesi üzerine kurulu olduğunu anlatan Yalçın, “Solar Curtain’in satış fiyatı şu anda metrekare başına 250 dolar. İlk satışını Odesa’ya bir inşaat firmasının projesine ihracat olarak yaptık. Ardından Yıldız Teknopark’a kurulum gerçekleştirdik. Bu lansman ve ilk satışlarla birlikte bilinirliğimiz arttı ve şu anda hali hazırda iki ülkede güneş perdesi kullanılıyor” dedi.
YATIRIMLA KAPASİTE ARTTIRACAK
HENÜZ yatırım almadıklarını, devlet destekleri ve satışlarla projelerini finanse ettiklerini belirten Yalçın, “Seri üretime geçişte yatırımcı arıyoruz. Yakın bir zamanda yurtiçi ve yurtdışında kitlesel fonlamaya çıkmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl üretim hattımızı yılık 80 MW kapasiteye çıkartmak hedefindeyiz. 2019’da yurt içi ve yurtdışında bayilik sistemini başlatmayı hedefliyoruz” dedi.
HAFTANIN YATIRIMI
OBİLET.COM’A EARLYBIRD’TEN YATIRIM
YAKLAŞIK 3 yıl önce Aslanoba Capital ve Earlybird Venture Capital’dan yatırım alan Obilet.com, B serisi yatırım turunu da tamamladı. Bu tura mevcut yatırımcıları arasında da bulunan EarlyBird Venture Capital katıldı. Yapılan bu yatırımla birlikte Obilet.com’un değerlemesi 100 milyon TL‘nin üzerine çıktı. 2016-2017 arasında yüzde 129 yıllık ciro büyümesi gerçekleştiren Obilet.com, 2017 yılında Deloitte tarafından son 4 yıl içinde yüzde 1041 büyüme ile en hızlı büyüyen seyahat-teknoloji şirketi de seçilmişti.
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