Bu numaraya dönüş yapan yanıyor: Dakikası 20 lira...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Ekonomi
20.04.2018 - 07:48, Son Güncelleme:

Bu numaraya dönüş yapan yanıyor: Dakikası 20 lira...

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Bu numaraya dönüş yapan yanıyor: Dakikası 20 lira...

‘0888’le başlayan numaralardan banka masraflarını geri alma, kredi kartı borcunu kapatma gibi acil kodlu mesajlarla vatandaşa ulaşan dolandırıcılar, dönüş yapan tüketicilere binlerce liralık faturalara mal oluyor.

Akla hayale gelmeyen yöntemlerle vatandaşı kandırmaya çalışan dolandırıcılar gün geçmiyor ki yeni yöntemle karşımıza çıkmasın. Telefon aracılığıyla avlarını arayan dolandırıcıların yeni taktiği banka ve ya hukuk bürosu gibi 0888’li numaralardan vatandaşlara acil kodlu mesajlar gönderip, binlerce liralık cep faturaları çıkarmak. Gönderilen mesajlara dönüş yapan aboneler ne olup bittiğini anlamadan astronomik telefon faturalarıyla karşı karşıya kalıyor.

300 TL FATURA ÖDEDİ

Akşam gazetesinden Özgül Öztürk'ün haberine göre, çiçekçi Mutlu Hanım, bir arkadaşının telefonuna gelen mesaj üzerine, arkadaşının 08882984146 numaralı telefon hattını aradığını, arama sonrası telefon faturasına 300 TL yansıtıldığını belirterek, arkadaşının mağdur olduğunu söylüyor. Son dönemlerde 0888’le başlayan mobil numaralardan gelen SMS’ler nedeniyle mağdur olan pek çok vatandaşın kendilerine başvurduğunu ifade eden Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, vatandaşlara bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuyor.

YURTDIŞINDAN ARANIYOR

İnternet ve telefon dolandırıcılarının profesyonelce hazırlanmış SMS’lerle tüketicileri mağdur ettiğini dile getiren Küçük, “Bu dolandırıcılar yurtdışından aldıkları hatlarla vatandaşa mesaj yolluyor. Mesajda verilen numaralara dönüş yapan kişiler dakikası 20 TL gibi üst fiyatlarla konuşup astronomik faturalara maruz kalıyor. GSM operatörleri ve Bilgi Teknolojileri Kurumu da abonelerini korumalı” diye konuştu.

1 MİLYON TL’YE ÇIKAN CEZALAR VAR

2016 yılında yürürlüğe giren KVK Kanunu kapsamında, kişisel verileri tutan ve işleyen işletmelere yükümlülüklerine uymamaları durumunda uygulanacak olan idari para cezaları 1 milyon TL’ye kadar çıkıyor.

ÖNCE BANKAYA BAŞVURUN

‘Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’ gereğince, ticari iletilerde tüketiciden izin alma mecburiyetinin 7 Nisan’da uygulamaya girdiğini hatırlatan Küçük, “Böyle bir mesaj alan kişiler önce bankalarını arayıp bu tür bir uygulamanın olup olmadığını sorsun” dedi.

400 BİN KİSİ SİKAYET ETTİ

Firmaların taciz boyutuna varan SMS’leri “Ticari İleti Şikâyet” sistemine takıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Vekili Adem Başar: “Firma ticari ileti gönderecekse birine, alıcıdan, önceden onay almak durumunda.

Tanıtıcı bilgilerinizi vermek ve her durumda reddetme hakkını sağlaması gerekiyor. Bizim bir şikâyet sistemimiz var. Son bir yılda 400 bin civarında şikâyet var. Bunların yüzde 95’i SMS şikâyetlerini içeriyor. Yüzde 5’i de sesli arama ve e-mail şikâyetlerini içeriyor” dedi.

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