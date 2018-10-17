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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
17.10.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Bu kez de çörek otlu kahve ile saadet zinciri kurdular!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Bu kez de çörek otlu kahve ile saadet zinciri kurdular!

Toplanan para ve üye sayısı itibari ile bu zamana kadarki en büyük saadet zinciri olan Çiftlik Bank’a ilişkin soruşturma süreci devam ederken benzer bir oluşum da, çörek otlu kahve, ozonlanmış zeytinyağı ve yaşlanmaya karşı krem gibi ürünler aracılığı ile faaliyet yürütüyor.

TÜRKİYE genelinde 10 bine yakın kişi sisteme para yatırdı. Şikâyetler üzerine bakanlık müfettişleri harekete geçti. Hazırlanan raporda, sisteme yeni üye dahil edilerek para toplamaya dayalı piramit sistem olduğu kaydedildi. Bakanlık müfettişleri siteye erişim engeli getirdi. Bu kez, korsan site üzerinden yayına geçildi. Sistemin kurucusu hakkında savcılıklara çok sayıda suç duyurusunda bulunuldu. Savcılıklara başvuran çok sayıda kişi ‘dolandırıldıkları’ iddiasında Şirketin sahibi Fatih Eke ise suçlamaların asılsız olduğunu belirterek “Hakkımızdaki iddialar, rakip firmaların k kumpasları. Bakanlığın hakkımızdaki raporu ise eksik” şekline konuştu.

Bu kez de çörek otlu kahve ile saadet zinciri kurdular

Şirketin bakanlığa yaptığı itirazda da sonuç değişmedi.

Kimi ek gelir elde etmek, kimi kısa sürede daha fazla para kazanmak için 'saadet zincirleri'ne üye oluyor. Sisteme yeni üye olanların parası ile eskilerin parasının ödendiği oluşumlar listesine bu kez Nwork (Nwork International Sağ. Güz. Ve Tic. Paz. AŞ) eklendi. Siteye göre, kutusu 52 lira olan çörek otlu kahve, 86 liraya ozonlanmış zeytinyağı, 174 liraya yaşlanmaya karşı krem satışı yapılıyor.

PARANIN YÜZDE 20’Sİ ÜYE GETİRENE
Sisteme dahil olmak için 250 TL ile 5250 TL arasında değişen tutarlardan oluşan 5 paketten birini almak gerekiyor. Sisteme yeni üye kazandıran kişi ise 'referans bedeli' adı altında gelir elde ediyor.  Örneğin, Nwork’ten 2450 TL’lik paket alınmasını sağlayan kişi 500 TL, 5250 TL’lik paket almasını sağlayan kişi ise 1050 TL alıyor. Her yeni üye, sisteme kazandırdığı yeni üyeler üzerinden de belli bir oranda kazanç elde ediyor. Sisteme dahil edilen kişi sayısı arttıkça kazanç miktarı da artıyor.

Bu kez de çörek otlu kahve ile saadet zinciri kurdular

Sisteme yeni üye kazandıranlar, satılan paket üzerinden gelir elde ediyor.

ŞİRKET DENETİME ALINDI
Sisteme üye kazandırmak için sosyal medya platformları yanı sıra değişik illerde toplantılar da yapıldı. Nwork faaliyetlerini artırırken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da, artan şikâyetler üzerine harekete geçti. Bakanlık müfettişler, İstanbul Esenyurt’ta bulunan şirketin faaliyetlerini mercek altına aldı.

BAKANLIK SİTEYİ KAPATTI
Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişler, sistemin piramit satış sistemine dayalı olduğunu; ürün satışından ziyade, yeni üyelerin sisteme dâhil edilmesi ile kazanç elde edildiğini vurgulandı. Gümrük Müfettişleri Bedirhan Bedir ve Bülent Yıldız’ın hazırladığı raporda, Tüketicinin Koruması Kanununa aykırı faaliyet yürütüldüğü öne sürülerek, Nwork isimli sitenin erişime kapatılması talep edildi. Şirket, bakanlık müfettişlerinin hazırladığı rapora itiraz etse de sonuç değişmedi. Nwork adı ile yayında olan site erişime kapatılmasına karşın bu kez, Nworkinternational ismi ile faaliyete devam edildi.

Bu kez de çörek otlu kahve ile saadet zinciri kurdular

SAVCILIKLARA ÇOK SAYIDA BAŞVURU
Nwork ile ilgili bakanlık denetimin yanı sıra, savcılıklara da çok sayıda başvurunun olduğu anlaşıldı. Nwork’ün sahibi Fatih Eke hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulduğu anlaşıldı. Başvuruda bulunan kişilerden bir bölümü, hak ettikleri paranın ödenmediğini belirtirken, bir bölümü ise elden verdikleri paraların iade edilmediği iddia ediyor. F. K., savcılık ifadesinde, Eke’ye 270 bin TL verdiğini belirtirken, İ. Ü. İse, Eke’nin, kendisinden aldığı kredi kartları ile yüklü miktarda harcama yaptığını ancak borcunu ödemediğini iddia etti. İ. Ü. ile benzer durumda olan çok sayıda kişi, Eke’nin kendilerini ortak etme vaadi ile kandırdığını iddia etti.
Bu kez de çörek otlu kahve ile saadet zinciri kurdular

Fatih Eke, haklarındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

RAKİPLERİMİZ KUMPAS PEŞİNDE
Nwork’ün kurucusu Fatih Eke ise, hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Eke, amacının dünyaya çörek otunu tanıtmak olduğunu belirten Eke “Hakkımızdaki iddialar, rakip firmaların karalama ve kumpasları. Bakanlığın, hakkımızda hazırladığı rapor ise eksik denetim sonucu çıkan bir rapor. Şirket bugün denetime alınsa daha farklı bir sonuç çıkacaktır. Hakkımızda açılmış bir dava yok. Saadet zinciri değiliz. Ürün satışı yapıyoruz. Türkiye merkezimiz ama, onlarca ülkeye daha ürün gönderiyoruz. Amacımız, çörek otunu dünyaya tanıtmak” dedi. Eke, bazı kişilerin kendisine yönelik yaptıkları ‘dolandırıcılık’ sulamasının ise asılsız olduğunu belirterek “Kimseye borcum yok. Benden, alacaklarından fazla para talep ediyorlar. Bir yere kaçtığım da yok” şeklinde konuştu.

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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