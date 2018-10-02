Bu kez barınaktaki hayvanlar için ‘Getir’ecek
Yüzlerce ürünü dakikalar içinde kullanıcılara ulaştıran akıllı telefon uygulaması Getir, “Mama Gönder” sosyal sorumluluk kampanyasının dördüncüsünü gerçekleştiriyor.
SOSYAL sorumluluk kampanyası olarak 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında gerçekleştirilecek projede, 1-4 Ekim tarihlerinde ‘Evcil Hayvan’ kategorisinden sipariş edilen her bir mama için barınaktaki bir hayvanın günlük mama ihtiyacı karşılanacak
Konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, daha çok hayvana ulaşmak için, ‘Hayvanları Koruma Günü’ne özel kedi ve köpek mamalarında ekstra yüzde 50 indirim uygulanacak. Kampanya bitiminde kullanıcıları tarafından ‘Evcil Hayvan’ kategorisinden alınan mama sayısı kadar hayvanın bir günlük maması, HAYTAP tarafından belirlenecek ihtiyaç sahibi hayvan bakım evlerine ulaştırılacak.
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