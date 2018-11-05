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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
05.11.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

Bu kadarı pes dedirtti! Büyükçekmece'de akılalmaz uyanıklık

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Büyükçekmece'de bir vatandaş iddiaya göre İmar Barışı kapsamında hazineye ait arazide konutu olduğunu belirterek Yapı Kayıt Belgesi aldı. İddiaya göre olayda vatandaşın konut olduğunu belirttiği arazide herhangi bir yapı olmadığı ortaya çıkarken, hazineye ait araziyi başka birine kiraladığı öne sürüldü.

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  • İmar barışı uyanıkları böyle görüntülendi
  • İmar barışı uyanıkları böyle görüntülendi
  • İmar barışı uyanıkları böyle görüntülendi
  • İmar barışı uyanıkları böyle görüntülendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından vatandaşların imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak yaptığı yapıların kayıt altına alınarak yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı’na yüz binlerce vatandaş başvurdu.

Bu kadarı pes dedirtti Büyükçekmecede akılalmaz uyanıklık

31 Aralık 2017 tarihinden önce tamamlanan konut ya da iş yerleri için geçerli olan imar barışıyla çok sayıda vatandaş yapısını kayıt altına alırken uyanıklar da imar barışından yararlanmak için harekete geçti.

Bu kadarı pes dedirtti Büyükçekmecede akılalmaz uyanıklık

İddiaya göre bir vatandaş Büyükçekmece’nin merkezinde bulunan E-5 kenarında yer alan Hazineye ait olan 817 metrekarelik alanda konutunun olduğunu iddia edip imar barışına başvurarak Yapı Kayıt Belgesi aldı.

Bu kadarı pes dedirtti Büyükçekmecede akılalmaz uyanıklık

Konut bulunmayan alana Yapı Kayıt Belgesi aldı, iddiaya göre başkasına kiraladı

İmar Barışı’nda Yapı Kayıt Belgesi alabilmek için konutun fotoğraflarının da başvuru belgeleri arasında olması gerekiyor ancak olayda vatandaşın 120 metrekarelik konutunun bulunduğunu iddia ederek Yapı Kayıt Belgesi aldığı alanın boş olduğu görüldü.

Bu kadarı pes dedirtti Büyükçekmecede akılalmaz uyanıklık

Çevredekilerin İmar Barışı'ndan yararlanarak devlet arazisini ucuza almak amacıyla yapıldığını öne sürdüğü olayda iddiaya göre vatandaş bununla da kalmayarak devlet arazisini başka bir vatandaşa kiraladı. Yapı Kayıt Belgesi'ne konu olduğu belirtilen alan ise drone ile görüntülendi.

Bu kadarı pes dedirtti Büyükçekmecede akılalmaz uyanıklık

Görüntülerde alanda herhangi bir yapı olmadığı gözler önüne serilirken alanın araçlar için park yeri olarak kullandığı görüldü.

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