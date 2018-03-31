Bu işi yapmak cesaret ister! Metrelerce yükseklikte tehlikeli görev

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBu işi yapmak cesaret ister! Metrelerce yükseklikte tehlikeli görev
GeriEkonomi Bu işi yapmak cesaret ister! Metrelerce yükseklikte tehlikeli görev
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
İHA
31.03.2018 - 09:37, Son Güncelleme:

Bu işi yapmak cesaret ister! Metrelerce yükseklikte tehlikeli görev

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu işi yapmak cesaret ister! Metrelerce yükseklikte tehlikeli görev

Metrelerce yükseklikte ekmek parası kazanan kule vinç operatörleri adeta ölüme meydan okuyor.

5 yıldır kule vinç operatörlüğü yapan Ramazan Demir, mesleğinin zorluklarını anlattı. Balıkesir'de bir inşaat firmasında operatörlük yapan Demir, işinin çok zor olduğunu ve yapacağı ufacık bir hatanın başkalarının ölümüne yol açabileceğini söyledi. Bu işte önceliğin aşağıda çalışan işçilerin güvenliğinin sağlanması olduğuna dikkat çeken Ramazan Demir, "Bu iş dikkat ve tecrübe ister. En ufak bir hata bir insanın aşağıda ölmesine mal olur. Önce aşağıda çalışanların güvenliğini alman lazım. Çalıştığın her an dikkatli olman lazım. Vincin içindeyken sürekli telsiz anonslarını takip etmemiz gerekiyor. Bu işi zaten her insan yapamıyor. Yapanların da belgesi oluyor. Bunun eğitimlerini görüyoruz. Kursuna gidiyoruz ve belgeyi alıyoruz. Sertifikayı aldıktan sonra bilinen yerlere başvuru yapıyoruz ve şartlar uyunca da iş başı yapıyoruz" dedi.

Bu işi yapmak cesaret ister Metrelerce yükseklikte tehlikeli görev

23 yaşında olan ve mesleğini çok sevdiğini söyleyen Demir, "Mesleğimden çok memnunum ve severek yapıyorum. Günde 6 defa bu merdivenlere inip çıkıyorum. Bu vinç 40 metre. 95 metrelik vinçte de çalıştım 60 metrelik vinçte de çalıştım. Bu vincin içinde çayımı da yapıyorum. Isıtıcımız da var, klimamız da var" dedi

Bu işi yapmak cesaret ister Metrelerce yükseklikte tehlikeli görev

Çalıştığı sektörde piyasaların kötü olduğuna dikkat çeken Demir, "Şu an bizim piyasalarımız düşük. Bizim maaşlar 4 bin ve 4 bin 500 civarında. Şu anda piyasalar çok kötü. Bu işi yapan bazı arkadaşlarımız piyasaları düşürdü. O arkadaşlara sesleniyorum. Düşük maaşla gitmeyin, mesleğimizi öldürtmeyin. Kimse aç kalmaz zaten. Aç kalan da gelsin ben onun bir maaşını veririm. Mesleğimize sahip çıkalım" şeklinde konuştu.
Ramazan Demir, Balıkesir merkezde özel bir inşaatta mesleğini yapıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bu işi yapmak cesaret ister! Metrelerce yükseklikte tehlikeli görev

Ambarlı Limanında tır kuyruğu çilesi

AVM'lerden 110 milyar lira ciro

Enerji verimliliğine 600 milyon dolarlık kaynak