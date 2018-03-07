Bu ilimizde konut fiyatları Türkiye'yi 3'e katladı! Yatırım yapan kazandı

Türkiye’nin en çok ilana sahip emlak sitelerinden Hürriyet Emlak’ın yöneticileri, Antalya’da emlak piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Ramada Plaza Otel’de düzenlenen basın toplantısına Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, Hürriyet Emlak Genel Müdürü Hakan Çelik, Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Emlak Komisyonu Başkanı Mustafa Ayanoğlu katıldı.

İLK SIRADA ALANYA VAR

Hakan Çelik, emlak sektöründe Antalya’nın en önemli kalelerden biri olduğunu söyledi. Antalya’nın büyümeye çok açık olduğunu belirten Çelik, 2016 ve 2017 yıllarında zor bir dönem geçirdiğini aktardı. Buna rağmen Antalya’nın zorlu dönemden güçlü çıktığını belirten Çelik, "Türkiye genelinde konut fiyatlarında yüzde 6 büyüme varken Antalya’da büyüme oranı yüzde 19. Geçen yıl şubat ayında Antalya metrekare fiyatı ortalama 1860 lira iken bu yıl aynı dönemde 2 bin 12 lira. Turizm bu büyümede en önemli lokomotif olarak ortaya çıkıyor. İlçelerde ise en fazla büyümeyi yüzde 18 ile Alanya sağlarken, bu ilçeyi Konyaaltı, Kemer, Muratpaşa ve Kepez takip ediyor" dedi.

ŞEHRE DESTEK OLMAK İSTİYORUZ

Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş ise Antalya’yı yakından takip ettiklerini söyledi. Antalya’nın son iki yılda zor bir süreç geçirdiğini belirten Göğüş, "Buna rağmen fiyatlar henüz çok iyi bir yatırım fırsatı sunuyor. Pozitif bir beklenti var ama 2 senenin getirdiği bir yük de var. Yatırım açısından Antalya çok iyi bir fırsat. Şehre destek olmak istiyoruz. Buranın cazip bir yer olduğunu, yatırım fırsatı şehir olduğunu anlatmak istiyoruz" diye konuştu.

DİJİTAL BİLGİLER EMLAK SEKTÖRÜYLE PAYLAŞILACAK

Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay, yeni projeler hakkında bilgi verdi. Bozay, şöyle konuştu:

"Emlak piyasasına destek olacağız. Beraber girdi maliyetlerini aşağıya çekeceğiz. Emlak sektörünün daha çok müşteriye ulaşmaları için kampanyalar planlıyoruz. Dijital bilgilerimizi paydaşlarımızla paylaşacağız. Tüm emlak danışmanları tek tek arayarak onlara dijital destek sunacağız. Eğitimler düzenleyeceğiz. Kazanç dünyası adı altında farklı bir iş modelini hayata geçireceğiz. Emlak sektörü ile yakın sektörleri buluşturacağız."

’RUSLARIN İLGİSİNİ YENİDEN ÇEKMEK İSTİYORUZ’

ATSO Emlak Komisyonu Başkanı Mustafa Ayanoğlu da 2 yıllık sıkıntıyı atlattıklarını söyledi. Bu yeni dönemde üyelerine yönelik bir kampanya çalışma yapacaklarını kaydeden Ayanoğlu, "Son kullanıcı ile ilk kullanıcı arasındaki en önemli bağlantı emlakçılardır. Hurriyetemlak.com ile yapacağımız projelerle güzel sonuçlar çıkacak. Satış oranlarının yükseleceğini düşünüyorum" dedi. Ayanoğlu, krizden sonra Rusların yatırımlarının azaldığını belirterek, Rusların ilgisini yeniden çekmek istediklerini söyledi.

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