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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.01.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Bu haftanın tek kazandıranı borsa

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Bu haftanın tek kazandıranı borsa

Bu hafta borsa yatırımcısına kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,40'lık kazançla kapattı.

Bu hafta, borsa yatırımcısına kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,40 artışla 101.801,42 puandan tamamladı. Endeks hafta içinde 97.634,93 puanı, en yüksek 102.319,90 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 2,47'lik artışla 113.211,60 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,79'luk değerle 118.221,40 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,75'lik kazançla 76.641,20 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,96'lık primle 100.167,89 puana yükseldi.

PARSAN EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,05 ile Parsan oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 25,66 ile Mavi Giyim, yüzde 19,90'lık yükselişle de MPL Sağlık oldu. Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 12,88 ile Polisan Holding olurken, bu hisseyi yüzde 8'lik düşüşle Doğtaş Kelebek Mobilya, yüzde 6,25'lik azalışla Bera Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 782 milyon 314 bin 454 lirayla Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 4 milyar 851 milyon 979 bin 825 lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 607 milyon 513 bin 985 lirayla Kardemir (D) takip etti.Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 43 milyar 84 milyon 907 bin 869 lirayla Koç Holding, 38 milyar 388 milyon lirayla Garanti Bankası ve 33 milyar 881 milyon 717 bin 760 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DÖVİZ DÜŞTÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,99 azalışla 219,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,95 değer kaybıyla 1.463,00 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,40'lık azalışla 5,2820 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,60'lık düşüşle 6,0080 lira oldu.

Geçen hafta 6,9450 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,13'lük düşüşle 6,9360 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,63'lük değer kaybıyla 5,3130 liradan alıcı buldu. Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,56, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,89 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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