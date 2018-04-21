Bu haftanın kazandıranı ne döviz ne altın oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBu haftanın kazandıranı ne döviz ne altın oldu
GeriEkonomi Bu haftanın kazandıranı ne döviz ne altın oldu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
21.04.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

Bu haftanın kazandıranı ne döviz ne altın oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu haftanın kazandıranı ne döviz ne altın oldu

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 1,21'lik kazançla kapattı

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,21'lik kazançla 110.932,48 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 107.439,10 puanı, en yüksek ise 112.406,50 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,48'lik artışla 127.803,28 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,81'lik değerle 132.245,24 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,67'lik kazançla 80.340,52 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,08'lik artışla 112.597,10 puana yükseldi.

SASA POLYESTER EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,77 ile Sasa Polyester oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 14,51'lik artışla Kardemir (D), yüzde 13,37'lik yükselişle de ICBC Turkey Bank izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 7,69 ile Doğan Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 6,59'luk düşüşle Netaş Telekomünikasyon, yüzde 5,06'lık azalışla da Tüpraş takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 7 milyar 581 milyon 123 bin 998 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 780 milyon 959 bin 872 lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 140 milyon 196 bin 774 lirayla Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 294 milyon lirayla Garanti Bankası, 39 milyar 900 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 37 milyar 582 milyon 9 bin 101 lirayla da Koç Holding şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DÖVİZ DÜŞTÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,58'lik azalışla 174,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,60'lık düşüşle bin 167 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,95'lik düşüşle 4,0580 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,46'lık azalışla 4,9780 lira oldu.

Geçen hafta 5,8550 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,72'lik kayıpla 5,6960 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise
önceki haftaya kıyasla yüzde 2,25'lik düşüşle 4,1690 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,38, yatırım fonları yüzde 0,10 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 6 muhteşem neden!

SPONSORLU

Yeni dönemin en karlı yatırım aracı ‘Öğrenci Evleri’ni 8 adımda yakından keşfedin!

Bu haftanın kazandıranı ne döviz ne altın oldu

SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı