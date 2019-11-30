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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.11.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Bu haftanın kazandıranı belli oldu

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Bu haftanın kazandıranı belli oldu

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,30'luk kazançla kapattı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,30'luk kazançla
106.903,68 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 104.718,30 puanı, en yüksek ise 107.846,00 puanı gördü. 

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi ise yüzde 1,22'lik primle 126.562,53 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,44'lük artışla 82.129,14 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,62'lik değerle 90.650,19 puana yükseldi.  Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,28'lik azalışla 125.972,86 puana geriledi.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 32,88 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 24,02'lik artışla Netaş Telekomünikasyon, yüzde 23,81'lik yükselişle de İhlas Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 11,25 ile Bera Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 4,92'lik düşüşle Türk Telekom, yüzde 4,76'lık azalışla Işıklar Enerji Yapı Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 8 milyar 814 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 2 milyar 43 milyon lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 937 milyon lirayla Kardemir (D) takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 50 milyar 769 milyon lirayla Koç Holding, 42 milyar 420 milyon lirayla Garanti Bankası ve 40 milyar 404 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

ALTIN DÜŞTÜ, DOLAR YÜKSELDİ
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,44'lük azalışla 269 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,44'lük kayıpla bin 792 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar yükselişle, avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,51'lik kazançla 5,7510 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,09'luk azalışla 6,3230 lira oldu.

Geçen hafta 7,3730 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,75'lik artışla 7,4280 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,19 değer kaybederek 5,7530 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,27, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,07 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile hisse senedi fonları oldu. 

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