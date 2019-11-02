Bu haftanın kazandıranı belli oldu

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,75'lik kayıpla 98.462,73 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 97.678,55 puanı, en yüksek ise 100.542,50 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,97'lik azalışla 114.204,57 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,89'luk düşüşle 115.271,50 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,45'lik kayıpla 76.470,96 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,27'lik azalışla 81.933,90 puana geriledi.



BERA HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 35,32 ile Bera Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 26,81'lik artışla Fenerbahçe Futbol, yüzde 22,00'lik yükselişle de İhlas Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 18,60 ile Metro Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 12,07'lik düşüşle İttifak Holding, yüzde 8,99'luk azalışla da Tekfen Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 2 milyar 314 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 1 milyar 695 milyon lirayla İş Fin. Kir., 1 milyar 372 milyon lirayla Aselsan takip etti. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 46 milyar 990 milyon lirayla Koç Holding, 38 milyar 976 milyon lirayla Garanti Bankası ve 36 milyar 140 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.



ALTIN VE DOLAR DÜŞTÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,72'lik düşüşle 277,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,70'lik azalışla bin 850 liraya geriledi. Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,01'lik kayıpla 5,7080 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,45'lik düşüşle 6,3710 lira oldu.

Geçen hafta 7,4040 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,19'luk kazançla 7,4180 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,31 değer kaybederek 5,7990 liradan alıcı buldu.



YATIRIM FONLARI

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile kıymetli madenler fonları oldu.