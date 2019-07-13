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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.07.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Bu haftanın kazandıranı belli oldu

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Bu haftanın kazandıranı belli oldu

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 2,55'lik kayıpla kapattı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,55'lik kayıpla 97.098,34 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 96.270,98 puanı, en yüksek ise 99.870,63 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,42'lik azalışla 113.819,70 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,63'lük kayıpla 109.645,85 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,82'lik düşüşle 72.638,61 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 6,16 azalışla 74.143,89 puana geriledi.

Çemtaş en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 8,72 ile Çemtaş oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 8,20'lik artışla Tüpraş, yüzde 6,44'lük yükselişle de İttifak Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 12,90'lık azalışla ile Vestel oldu. Bu hisseyi yüzde 10,42'lik düşüşle Türk Hava Yolları, yüzde 10,29'luk azalışla da Verusa Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 7 milyar 804 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 5 milyar 270 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 13 milyon lirayla Akbank takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 45 milyar 595 milyon lirayla Koç Holding, 38 milyar 892 milyon lirayla Garanti Bankası ve 37 milyar 908 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,37'lik artışla 260,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,33'lük kazançla bin 738 liraya çıktı.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,02 artarak 5,7530 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 2,31'lik yükselişle 6,4710 lira oldu.

Geçen hafta 7,0390 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,78'lik artışla 7,2350 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,03 değer kazanarak 5,8530 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,39 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,15 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

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