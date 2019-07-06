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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.07.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Bu haftanın kazandıranı belli oldu

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Bu haftanın kazandıranı belli oldu

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 3,26'lık kazançla kapattı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,26'lık kazançla 99.634,78 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 98.374,47 puanı, en yüksek ise 100.500,80 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 6,12'lik artışla 119.085,24 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,77'lik kazançla 73.238,89 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,41'lik değerle 79.013,59 puana yükseldi.  Sanayi Endeksi ise yüzde 1,24'lük azalışla 110.342,07 puana geriledi.

Gersan Elektrik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,42 ile Gersan Elektrik oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 16,47'lik artışla Vakıflar Bankası, yüzde 11,54'lük yükselişle de Garanti Bankası izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 16,44 ile Tukaş oldu. Bu hisseyi yüzde 11,91'lik düşüşle İpek Doğal Enerji, yüzde 11,44'lük azalışla da Koza Madencilik takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 705 milyon lirayla Türk Hava Yollarında olurken, bu şirketi 5 milyar 373 milyon lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 291 milyon lirayla Akbank takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 45 milyar 37 milyon lirayla Koç Holding, 42 milyar 630 milyon lirayla Garanti Bankası ve 39 milyar 208 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,52'lik azalışla 252,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,44'lük kayıpla bin 682 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,20'lik azalışla 5,6390 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 3,69'luk düşüşle 6,3250 lira oldu.

Geçen hafta 7,3180 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,81'lik kayıpla 7,0390 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,66 değer kaybederek 5,6810 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,30, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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