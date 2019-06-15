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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.06.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Bu haftanın kazandıranı belli oldu

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Bu haftanın kazandıranı belli oldu

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 3,22'lik kayıpla kapattı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,22'lik kayıpla 90.787,01 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 90.024,05 puanı, en yüksek ise 94.589,29 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,63'lük azalışla 102.426,32 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,00'lik kayıpla 107.837,45 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,96'lık düşüşle 67.982,78 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,64 azalışla 75.983,01 puana geriledi.

PARSAN EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,22 ile Parsan oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 12,60'lık artışla Polisan Holding, yüzde 9,00'lık yükselişle de Park Elek. Madencilik izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 9,62'lik azalışla ile İş Finansal Kiralama oldu. Bu hisseyi yüzde 8,63'lük düşüşle ICBC Turkey Bank, yüzde 8,49'luk azalışla da Metro Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 265 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 921 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 737 milyon lirayla Petkim takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 538 milyon lirayla Koç Holding, 33 milyar 12 milyon lirayla Garanti Bankası ve 31 milyar 512 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DÖVİZ YÜKSELDİ
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,20'lik artışla 255,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,16'lık kazançla bin 705 liraya çıktı.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,33'lük artarak 5,8770 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,76'lık yükselişle 6,6190 lira oldu.

Geçen hafta 7,4100 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,09'luk sınırlı artışla 7,4170 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,27 değer kazanarak 5,8970 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,60, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,69 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,61 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. 

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