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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.05.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Bu haftanın kazandıranı belli oldu

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Bu haftanın kazandıranı belli oldu

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 1,96'lık kayıpla kapattı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,96'lık kayıpla 86.796,06 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 85.446,61 puanı, en yüksek ise 88.740,71 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,59'luk azalışla 98.455,75 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,03'lük kayıpla 104.793,03 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,60'lık düşüşle 62.665,98 puana geriledi.

Söz konusu dönemde Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,85'lik artışla 79.230,90 puana yükseldi.

KOZA MADENCİLİK EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,12 ile Koza Madencilik oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 12,07'lik artışla İpek Doğal Enerji, yüzde 7,52'lik yükselişle de Alarko Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 28,35'lik azalışla ile Polisan Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 24,28'lik düşüşle İş Fin. Kir., yüzde 15,43'lük azalışla da Beşiktaş Futbol Yat. takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 737 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 671 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 710 milyon lirayla Akbank takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 419 milyon lirayla Koç Holding, 32 milyar 130 milyon lirayla Garanti Bankası ve 30 milyar 56 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DÖVİZ DÜŞTÜ
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,07'lik azalışla 249,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,07'lik kayıpla bin 662 liraya geriledi. Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,62'lik gerilemeyle 6,0470 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,26'lık azalışla 6,7620 lira oldu.

Geçen hafta 7,9360 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,00'lük azalışla 7,6980 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,85 değer kaybederek 5,9730 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,03, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,10 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

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