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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
12.01.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Bu haftanın en çok kazandıranı o oldu

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Bu haftanın en çok kazandıranı o oldu

Bu hafta, borsa, altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürdü. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 3,22'lik kazançla kapattı.

Bu hafta, borsa, altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürdü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,22'lik kazançla 91.687,04 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 89.280,82 puanı, en yüksek ise 92.028,48 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 1,67'lik artışla 99.408,83 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,79'luk değerle 107.740,31 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,35'lik kazançla 71.886,99 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,07'lik primle 92.675,71 puana yükseldi.

FORD OTOSAN EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,54 ile Ford Otosan oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 12,67'lik artışla Verusa Holding, yüzde 12,17'lik yükselişle de Tofaş Otomobil Fabrikası izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 11,22 ile Bera Holding olurken, bu hisseyi yüzde 7,06'lık düşüşle Çemaş Döküm, yüzde 4,30'luk azalışla da Net Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 3 milyar 766 milyon 430 bin 36 lirayla Garanti Bankası olurken, bu şirketi 3 milyar 419 milyon 96 bin 288 lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 130 milyon 392 bin 572 lirayla Akbank takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 37 milyar 987 milyon 752 bin 789 lirayla Koç Holding, 33 milyar 222 milyon lirayla Garanti Bankası ve 30 milyar 701 milyon 393 bin 920 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DÖVİZ YÜKSELDİ
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,97'lik artışla 228 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,94'lük kazançla bin 522 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,26'lık artışla 5,4840 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 2,60'lık primle 6,3190 lira oldu.

Geçen hafta 6,8580 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,57'lik artışla 7,0340 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,88 değer kazanarak 5,5870 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,73, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,63 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 5,58 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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