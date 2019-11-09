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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.11.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi

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Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 4,76'lık kazançla kapattı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,76'lık kazançla 103.153,20 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 99.143,94 puanı, en yüksek ise 104.017,80 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,21'lik artışla 120.158,47 puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 4,37'lik primle 120.310,01 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,16'lık kazançla 79.648,87 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,74'lük değerle 84.998,06 puana yükseldi.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,43 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 16,67'lik artışla Bera Holding, yüzde 14,90'lık yükselişle de ICBC Turkey Bank izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 11,70 ile Verusa Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 9,93'lük düşüşle Sasa Polyester, yüzde 9,09'luk azalışla da Odaş Elektrik takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 817 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 2 milyar 37 milyon lirayla Aselsan, 1 milyar 961 milyon lirayla Petkim takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 50 milyar 338 milyon lirayla Koç Holding, 41 milyar 118 milyon lirayla Garanti Bankası ve 38 milyar 168 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

ALTIN DÜŞTÜ, DOLAR YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,63'lük düşüşle 270,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,59'luk azalışla bin 802 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar yükselişle, avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,82'lik kazançla 5,7550 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,41'lik düşüşle 6,3450 lira oldu.

Geçen hafta 7,4180 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,47'lik kayıpla 7,3830 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,29 değer kaybederek 5,7820 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,47, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,12 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 4 ile hisse senedi fonları oldu.

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