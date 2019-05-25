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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.05.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Bu hafta onlar kazandırdı

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Bu hafta onlar kazandırdı

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,83'lık kayıpla kapattı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,83'lük kayıpla 86.072,28 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 83.535,32 puanı, en yüksek ise 87.153,69 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,31'lik azalışla 97.167,64 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,95'lik kayıpla 103.798,06 puana, Teknoloji Endeksi de yüzde 7,79 azalışla 73.058,29 puana geriledi. Söz konusu dönemde Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,68'lık artışla 63.094,81 puana çıktı.

METRO HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,67 ile Metro Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 15,41lik artışla Sasa Polyester, yüzde 8,43'lük yükselişle de Halkbank izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 23,30'lik azalışla ile Galatasaray Sportif oldu. Bu hisseyi yüzde 16,03'lik düşüşle Albaraka Türk, yüzde 10,14'lük azalışla da Beşiktaş Futbol Yat. takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 574 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 118 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 924 milyon lirayla Halkbank takip etti. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 393 milyon lirayla Koç Holding, 31 milyar 500 milyon lirayla Garanti Bankası ve 29 milyar 692 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DÖVİZ YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,52'lik artışla 250,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,48'lik artışla 1.670 liraya çıktı. Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,46'lik artarak 6,0750 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,56'lık yükselişle 6,8000 lira oldu.

Geçen hafta 7,6980 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,04'lük artışla 7,7010 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,54 değer kazanarak 6,0650 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,32, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,08 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,56 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

 

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