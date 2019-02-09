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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.02.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Bu hafta altın ve dolar kazandırdı

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Bu hafta altın ve dolar kazandırdı

Altın ve borsa diğer yatırım araçlarına göre daha fazla kazanç sağladı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,47'lik kayıpla 102.451,74 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 101.620,50 puanı, en yüksek ise 103.852,10 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 0,44'lük artışla 118.390,03 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,25'lik kazançla 77.545,66 puana yükseldi. Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,05'lik azalışla 114.719,72 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,36'lık düşüşle 95.150,03 puana geriledi. 

ALBARAKA TÜRK EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 29,92 ile Albaraka Türk oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 9,64'lük artışla Beşiktaş Futbol Yat., yüzde 8,88'lik yükselişle de Arçelik izledi. 
Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 9,45 ile Kardemir (D) oldu. Bu hisseyi yüzde 9,09'luk düşüşle Koza Madencilik, yüzde 9,05'lik azalışla da Odaş Elektrik takip etti. 
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 945 milyon 924 bin 397 lirayla Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 4 milyar 143 milyon 766 bin 175 lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 14 milyon 647 bin 252 lirayla İş Bankası (C) takip etti. 
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 43 milyar 516 milyon 10 bin 538 lirayla Koç Holding, 37 milyar 296 milyon lirayla Garanti Bankası ve 35 milyar 309 milyon 107 bin 200 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı. 

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,32'lik artışla 221,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,34'lük kazançla bin 482 liraya yükseldi. 
Serbest piyasada haftayı, dolar yükselişle, avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,63'lük artışla 5,2460 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 0,52'lik gerilemeyle 5,9550 lira oldu. 
Geçen hafta 6,8120 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,07'lik sınırlı düşüşle 6,8070 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,15 değer kaybederek 5,2440 liradan alıcı buldu. 

YATIRIM FONLARI 

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,34 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,13 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu. 

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