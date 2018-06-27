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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
27.06.2018 - 09:35, Son Güncelleme:

Bu haber milyonları ilgilendiriyor! ATM'den para çekenler dikkat

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Bu haber milyonları ilgilendiriyor! ATM'den para çekenler dikkat

Yargıtay, kredi kartı ile ATM'den nakit para çeken tüketicinin, hesabından kesilen 'avans çekim komisyonu'nun iadesi yönündeki talebini geri çevirdi. Yüksek mahkeme, bankaların ATM'lerde ne zaman çekileceğini bilmediği nakit paralar bulundurma hizmetinin bir bedeli olduğuna dikkat çekti.

İSTANBUL'DA nakite sıkışan vatandaş, hesabının bulunduğu bankanın ATM'sinden kredi kartıyla para çekti. Banka, bu hizmet karşılığında tüketiciden 3 bin 746 TL 'avans çekim komisyonu' adı altında masraf kesti.

İstanbul 8. Tüketici Mahkemesi'nin yolunu tutan vatandaş, alınan masrafın hukuksuz olduğunu öne sürdü. Davalı banka avukatı ise davacının sözleşme öncesi bilgi formu ve kredi kartı sözleşmesini imzalayarak bankadan kredi kullandığını, davacıdan alınan masrafların kullanılan kredilerden dolayı alındığını söyledi. Banka avukatı, tahsilatların yasalara ve sözleşmeye uygun olduğunu belirterek davanın reddini talep etti.

Mahkeme, bilirkişi raporuna göre; tüketiciden alınan taksitle avans ücreti ve hızlı para hizmet bedelinin davacıdan zorunlu olarak alındığına dair davalı banka tarafından her hangi bir belge ve delil sunulmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Kararı banka avukatı temyiz etti.

TÜKETİCİ AHDE VEFALI OLMALI

Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, geçen günlerde emsal bir karara imza attı. Mahkeme kararını bozan Yüksek Mahkeme, herkesin dilediği şartlarda sözleşme yapmakta serbest olduğu gibi istemediği bir sözleşmeyi sürdürmek zorunda da olmadığına dikkat çekti. Somut olayda, tüketicinin sözleşmeyi feshetmeyip kartı kullanmaya devam ettiğine göre 'ahde vefa' ilkesi uyarınca sözleşmeye uymak zorunda olduğuna vurgu yapılan Yargıtay kararında, "Bu nedenle davacının ödediği nakit avans çekim komisyonunun iadesine ilişkin isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Bankalar tarafından tüketici kredilerinden herhangi bir zorunlu masraf ve gidere ilişkin bulunmayan kesintilerin iade edilmesi gerekmektedir. Ancak kredi kartı kullanmak suretiyle nakit avans çekilmesi halinde uygulanan nakit avans çekim komisyonu, bu nitelikte bir ücret değildir.

Tüketici nakte ihtiyaç duyduğunda bankaya gidip tüketici kredisi imzalamadan, emek ve mesai harcamadan, herhangi bir merasime gerek kalmadan kolaylıkla bu krediye ulaşmaktadır. Banka, kart kullanıcısına ATM'lerden 24 saat kredi kullanma olanağı sağlamıştır. Bu hizmet, bankanın ATM cihazlarında her zaman belli tutarda bir nakit para bulundurması ve ne zaman kullanılacağını bilmediği bu meblağın faizinden yararlanmaktan vazgeçmesinin karşılığıdır. Kararın oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir." denildi.

 

 

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