Bu görüntü tarih oluyor! 1 Ocak'ta başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBu görüntü tarih oluyor! 1 Ocak'ta başlıyor
GeriEkonomi Bu görüntü tarih oluyor! 1 Ocak'ta başlıyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
14.07.2018 - 12:26, Son Güncelleme:

Bu görüntü tarih oluyor! 1 Ocak'ta başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu görüntü tarih oluyor! 1 Ocak'ta başlıyor

Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında meyve ve sebze taşımada da yeni döneme geçiliyor. Kasası açık araçlarda taşıma işlemi sona erecek. 1 Ocak 2019'a kadar belirli iç sıcaklık ve nem şartına sahip belgeli frigorifik araçlar olması şartı aranacak. Araçların bu kriterlere uygunluğunun kontrolü için TSE tarafından muayene işlemlerine başlandı.

Ticaret Bakanlığı, meyve ve sebze taşıma sırasında oluşan zayi oranının düşürülmesi ve bu yolla gıda enflasyonunun önlenmesi için çalışma yürütüyor.

MEYVE SEBZE TAŞIYAN ARAÇLARA ÖZEL KRİTERLER

Bakanlık tarafından getirilen, "ürünlerin soğutmalı frigorifik araçlarda taşınması" şartı çerçevesinde bu araçların belirlenen iç sıcaklık ve nem şartlarını taşıması gerekiyor. Araçlar, aranan kriterler çerçevesinde, TSE tarafından muayene ve test edilerek belgelendirilecek.

BELGE ŞARTI

Frigorifik araçlar için 1 Ocak 2019'a kadar TSE'den söz konusu belgenin alınması gerekiyor. Bu yöndeki hazırlıklarını tamamlayan TSE, söz konusu araçlara yönelik test ve belgelendirme işlemlerine başladı. Araçların belirtilen şartlara uygunluğu TSE tarafından 3 yıllık periyotlarla belgelendirilecek.

ARAÇLAR MUAYENE ETTİRİLECEK

Taşımacılar, TSE bünyesinde 44 ilde faaliyet gösteren kontrol merkezlerine giderek, araçlarını muayene ettirebilecek. Yapılan kontrollerle amacına uygun olmayan araçların kullanılması önlenerek, ürün kalitesinin korunması sağlanacak.

ARANACAK ŞARTLAR

Frigorifik araçların taşıması gereken kriterler şöyle:

Araçlardaki yalıtımlı ekipmanın iç ve dış yüzeyinde herhangi bir yıpranma, delinme veya çatlak bulunmayacak.

Kapıları kapatıldığı zaman yalıtımlı ekipman içine herhangi bir ışık sızıntısı olmayacak.

Yalıtımlı ekipmanın iç sıcaklığını 0-14 derece tutabilecek mekanik cihazlar bulunacak.

Yalıtımlı ekipmanda sıcaklık ve nem takip cihazı yer alacak.

Çabuk bozulan gıdaların taşındığı "ATP Belgesi"ne sahip araçların, soğutma/ısıtma ekipmanıyla sıcaklık/nem takip cihazının bulunması durumunda bu şartları karşıladığı kabul edilecek. Malların üretim yerinden sınai işletmeye, üretim yerindeki toptancı haline veya tasnifleme ve ambalajlama tesisine taşınmasında kapalı ya da tenteli taşıma araçları kullanılabilecek.

DEPOLAR TSE ŞARTLARINA UYACAK

Öte yandan, ürünlerin yer alacağı soğuk hava depolarında da TSE tarafından belirlenmiş standartlar aranacak. Bu depolar, malların bozulmasına veya kalite kaybına yol açmayacak şekilde ısı ve nemli ortama sahip olacak.

Gıda enflasyonuna yol açan nedenler arasında, yaş meyve ve sebzede üretim sonrası oluşan kayıplar yer alıyor. Ülkedeki yaş ve meyve üretiminin yüzde 25-40'ı üretim-dağıtım-tüketim zincirinde zayi oluyor. Bu kaybı önlemek için meyve ve sebzelerin üretimden satış aşamasına kadar soğuk zincirde muhafaza edilmesi gerekiyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (14.07.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... Herkesi ilgilendiriyor! Nüfusta yeni dönem başlıyor

Bu görüntü tarih oluyor! 1 Ocak'ta başlıyor

Türk müteahhitler dünyanın konutunu inşa etti

İş dünyası 15 Temmuz'un yaralarını çabuk sardı